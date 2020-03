Theater Kiel schließt: Leere als Chance

Für ihr Buch “Krebs fühlen” hat Bettina Hitzer am Donnerstag den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Sachbuch/Essayistik erhalten. In dem Buch geht es um Emotionen, mit denen Krebs verbunden ist, wie Angst, Hoffnung und Ekel. Im Interview erzählt Bettina Hitzer, warum Patienten früher nicht über ihre Erkrankung informiert wurden, welche Rolle der Ekel spielt - und was das alles mit unserem Umgang mit dem Coronavirus zusammenhängt.