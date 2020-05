Ist gemeinsames Singen gefährlich?

Kiel

Auch wenn sich abzeichne, dass die Gefährlichkeit gemeinsamen Singens zunächst überschätzt worden sei und unabhängig davon, dass derzeit nach der Landesverordnung Chorproben ohnehin noch nicht zulässig seien, schätzt Reinfried Barnett nach umfassender Recherche verschiedener Studien und Arztmeinungen die Gefahr durch Virentransport über die Aerosol-Schwebeteilchen aus der Atemluft aber als noch nicht hinreichend geklärt ein. „Nur das Singen im Gottesdienst mit einem Solistenensemble ist unter Einhaltungen der Abstandsregelungen erlaubt.“

Corona: Risikoeinschätzung zwingt zu Abständen

Auf Grundlage der „Freiburger Risikoeinschätzung“, der Handlungsempfehlungen der Nordkirche und im Austausch mit dem Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf hält er Proben und Singen höchstens für vertretbar, wenn es mit kleinen Ensembles unter Einhaltung eines Mindestabstandes von zwei Metern, in 30-Minuten-Intervallen, unterbrochen von intensiven Lüftungspausen, sowieso mit konsequentem „Social Distancing“ und in großen Räumen geschieht. „Aber ob eine Probe dann noch Freude bereitet, wage ich, zumindest bei Laien, sehr zu bezweifeln“, so Barnett. „Unter freiem Himmel halte ich das eher für unproblematisch. Aber da auch hier die Abstandsregeln greifen müssen, dürfte auch hier der ‚Spaßfaktor’ gering sein.“

Corona: Fahrlässiger Aufruf des Chorverband-Präsidenten?

Der Arzt Gunther Strothmann, Leiter des Rachmaninowchores Kiel findet den Aufruf von Altbundespräsident Christian Wulff in dessen Funktion als Präsident des Deutschen Chorverbandes „fahrlässig“: Im Sinne Wulffs baldmöglichst zum Singen zurückzukehren, weil Studien gezeigt hätten, dass es beim Chorsingen „kein spezifisch erhöhtes Risiko“ gebe, erwecke den Eindruck einer Abschwächung der Gefahr.

Abstandsregelung bei Laienchören eine Utopie

Strothmann: „Was dabei aber überhaupt nicht berücksichtigt wird, ist, wie ‚normale’ Chorproben ablaufen, in welchen Räumen. Bei professionellen Chören mag eine großzügige Abstandsregelung durchführbar sein, aber bei Laienchören, und das sind die meisten Chöre, lassen diese Empfehlungen keinen Raum für Proben.“ Da werde zum Nachbarn zwischendurch mehr oder weniger geredet, denn soziale Kontakte seien essentieller Bestandteil solcher Chöre.

Chorproben angesichts der Gefahr problematisch

„Die Räume sind fast nirgends groß genug. Ich weiß, dass es auch unter Chorsängern Leute gibt, die immer noch das Coronavirus und seine Folgen für ‚überbewertet’ halten und am liebsten wieder anfangen würden, Chorproben zu machen“, so Strothmann, „angesichts der Schäden, die das Virus nicht nur an der Lunge, sondern im ganzen Organismus hervorruft – bis hin zum Versagen aller lebenswichtigen Organe –, eine Haltung, die mich fassungslos macht ...“

Wie gefährlich ist das Singen im Chor während der Corona-Pandemie? Als in den Niederlanden nach einer Chorprobe von Bachs Johannes-Passion die allermeisten Mitglieder infiziert waren, schrillten überall die Alarmglocken. Aber war wirklich das Singen schuld oder eher das damals noch distanzlose Miteinander in einem relativ kleinen Raum während und nach der Veranstaltung?

Sicher ist inzwischen, dass Blasinstrumente weniger von den potenziell virentragenden Tröpfchen und von den deutlich kleineren, durch die Luft schwebenden Aerosol-Teilchen emittieren als gedacht. Und einiges spricht dafür, dass auch das Singen für die Verbreitung von Viren weniger problematisch ist als sogar das normale Sprechen. Allerdings ist dabei nicht wegzudiskutieren, dass Choristen tiefer Einatmen als Menschen, die sich nur unterhalten. Und damit steigt die Gefahr, dass sie Viren intensiver aufnehmen. Davor warnt vor allem Eckart Altenmüller, Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin an der Musikhochschule Hannover.

Was das Singen betrifft, stammt die gewichtigste und umfangreichste Studie von Forschern der Münchner Universität der Bundeswehr. Professor Christian Kähler vom dortigen Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik hat mit Laien- und Profisängern nachgewiesen, dass es die potenziell infektiösen Tröpfchen maximal anderthalb Meter weit schaffen, wenn sie durch die Schwerkraft im Bogen auf den Boden vor dem Sänger fallen. Und die Aerosole sind laut Studie so klein, dass sie zwar das Virus tragen und theoretisch weiter schweben könnten, aber meist nach kurzer Distanz verdampfen. Schon im Bereich von einem halben Meter sei beim Produzieren von Gesangstönen keine Luftströmung mehr messbar gewesen.

Die Frage sei zudem, „was machen die Viren, wenn sie ihre flüssige Umgebung verlieren? Und da ist die Aussage im Moment, dass sie dann auch nicht mehr reproduktionsfähig sind“, so der Studienleiter Christian Kähler im Bayerischen Rundfunk. „Es gibt zwar auch viele Forschungsergebnisse, die sagen, dass sich diese Partikel in einem Aerosol sehr lange halten – bis zu drei Stunden können sie noch infektiös sein. Das sind aber Laborbedingungen, wo man dafür sorgt, dass das Aerosol nicht verschwindet und nicht verdunstet. Das ist aber eine von der natürlichen Umgebung abweichende Situation. Bei uns verdunsten sie nahezu sofort.“

Die Studie empfiehlt Abstände von anderthalb Meter, versetzte Aufstellungen, häufigen Luftaustausch und hohe Decken bei möglichen Chorproben. Da wird also bei Freigabe die Kirche eher zum Probenort als der Gemeindesaal.