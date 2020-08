Kiel

„Tanzen in Tanzschulen, Feiern mit bis zu 50 Personen, Spaßbaden – alles ist in Schleswig-Holstein mittlerweile wieder erlaubt, nur das Singen in geschlossenen Räumen nicht“: Dagegen wehren sich nun acht Verantwortliche der Schleswig-Holsteinischen Chorszene, darunter Prof. Friederike Woebcken (Madrigalchor Kiel), Lam Tran Dinh ( Philharmonischer Chor Kiel), Benjamin Reiners (GMD Kiel, Kinder- und Jugendchor-Akademie am Theater Kiel), Dr. Volker Mader (Landesmusikrat Schleswig-Holstein) und mehrere Kirchenmusiker, indem sie gemeinsam zu einer einwöchigen Petition aufrufen.

Corona: Petition für verantwortungsbewusstes Singen

Alle Chorsänger seien aufgefordert, sich mit ihrer Unterschrift bei Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheitsminister Heiner Garg für das verantwortungsbewusste Singen in kleinen Gruppen unter Beachtung eines fundierten Hygienekonzeptes einzusetzen. Letzteres sei bereits erarbeitet worden. Es könne in die ab 1. September notwendige Novelle der Corona-Verordnung einfließen und allen Chorleitern als verbindliche Grundlage für sichere Veranstaltungen dienen.

Sicherheitsabstand von drei Metern nach vorn

Das Konzept beinhaltet unter anderem genaue Angaben zur Raumgröße, zur Raumhöhe, zum Lüften und zu Abständen (1,5 Meter seitlich, drei Meter nach vorn).

Die Petition startet am 24. August zum Stichwort „Chorgesang“ unter www.openpetition.de