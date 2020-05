"Hab'n Sie was mit Kunst am Hut? – Gut! Denn wir wollen Ihnen allen / etwas auf den Wecker fallen ...": Mit Robert Gernhardt und einer gewitzten Auswahl an Musik für Cello und Kontrabass sind Anne und Christian Gayed ab Sonntagabend des 17. Mai auf der KN-Bühne zu Gast.