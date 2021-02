Kiel

Rund 70 geplante Auftritte standen zuletzt noch aus. Den Neustart des Festivals im Netz prägt ein neues Format im Programm: „Homestories“. Gezeigt werden Videos, die in den sozialen Medien Einblicke in die heimische Umgebung der Künstlerinnen und Künstler geben sollen, wo sie gedreht wurden und zugleich persönliche Geschichten erzählen.

Neustart mit Musiker Eros Atomus Isler und Kabarettist Armin Sengbusch

Den Start auf dieser Präsentationsfläche bestreiten der Musiker Eros Atomus Isler und Kabarettist Armin Sengbusch. Der 20-jährige Isler, Singer/Songwriter aus Flensburg und 2018 Finalist bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“, präsentiert unter anderem eine eigens fürs Kulturfestival gestrickte Version seiner aktuellen Single Lemonade. Dazu spielt er seine Akustikgitarre im „Lapstyle“ mit der Gitarre flach auf dem Schoß – er begleitet seinen Gesang nicht nur durchs Gitarrenspiel, sondern durch parallel rhythmisches Klopfen auf den Korpus des Instruments. Der hoch talentierte, in Bayern geborene Musiker mit Dänischer und Schweizer Nationalität hat in seinen jungen Jahren bereits in den USA, Italien, den Niederlanden, der Karibik und auch ein Jahr in China gelebt.

Corona: Humorvolle Einblicke in ein Seelenleben

Offenherzig geht Armin Sengbusch mit seiner psychischen Erkrankung um. Der Kabarettist und Musiker aus Pinneberg leidet unter Dysthymie, unter chronischer Depression. In Depressionen leicht gemacht, seinem Buch zum aktuellen Bühnenprogramm, gewährt Sengbusch „humorvolle Einblicke in sein Seelenleben“, wie es auf seiner Künstlerhomepage heißt und liefert Tipps für den Alltag Depressiver – auch, um für mehr Verständnis für diese psychische Störung zu werben.

Kultur Festival SH: Neue Konzepte, neues Logo

Die Organisatoren des Festivals tüfteln derweil an Konzepten, damit die im November abgesagten Auftritte nachgeholt werden können, sobald künstlerische Live-Veranstaltungen wieder erlaubt sind.