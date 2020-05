Opernproben und ihre Vorbedingungen

Kiel

"Man darf jetzt nichts übereilen - bei allem drängenden Wollen, endlich zum Spielbetrieb zurückkehren zu können.” Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners plädiert für Augenmaß in Sachen Corona-Krise-Management. "Das Theater darf auf keinen Fall zu einem neuen Infektionsherd werden. Dennoch brauchen wir Perspektiven wieder gemeinsam musizieren zu können - und wenn es nur mit fünf, neun oder fünfzehn Personen ist.”

Corona: Wiederaufnahme der Proben offiziell erlaubt

Das Kulturministerium hat nach der verordneten Schließung inzwischen die Wiederaufnahme von Proben freigegeben. Sofort loslegen lasse sich deshalb aber noch nicht, so Reiners: “Wir müssen für alle Bereiche, Probenräume, Bühnen etcetera in Abstimmung mit einer beratenden Betriebsärztin sogenannte ‘Gefährdungsbeurteilungen’ vorlegen, die dann vom Gesundheitsamt abschließend begutachtet werden.” Man habe sich dazu im Vorfeld mit dem Landestheater in Flensburg und dem Theater Lübeck abgestimmt und einen gemeinsamen Plan erarbeitet, wie der Betrieb wieder anlaufen kann.

Corona: Abstandsempfehlungen der Fachleute maßgeblich für Orchesteraufstellung

“Die Abstandsempfehlungen sind maßgebend für die Unfallkasse und damit für uns bindend. Ich bin sehr froh, dass sich da viel bewegt hat, denn ursprünglich war mal von zwölf Metern Freiraum vor den Bläsern die Rede gewesen.” Reiners plant im Opernhaus zunächst an einem klassisches Vorbühnenstück mit. Da sei nur noch nicht ganz klar, welche Instrumentalfassung da in Kombination mit Klavier zugrundegelegt würde.

GMD will keine Kammermusik-Fassungen großer Opern

“Aber bei der Neuplanung des Spielplans war es mir ganz wichtig, dass wir jetzt nicht eine Kleinfassung einer Puccini-Oper ansetzen oder eine Grand Opéra mit Mundharmonika und Akkordeon aufbieten”, so der GMD. Sowieso lägen die Studien bezüglich des Chores noch am weitesten mit den Erfordernissen des großformatigen Opernbetriebs auseinander.

Saisonplanung umgestellt, Orchester auf der Bühne statt im Graben

"Also: Wir stellen die Saison lieber so um, dass wir bereits Geplantes, besser Geeignetes im Ablauf der Saison vorziehen. Auch über das Setting auf der Bühne wird nachgedacht: Wir planen erstmal ohne engen Orchestergraben und bauen das Orchester lieber auf der Bühne mit ein.”

Richtlinien zu Abständen aus Freiburg

Das wird greifbarer, denn inzwischen hat ein Team von Wissenschaftlern auf Grundlage eigener Forschung und einbezogenen Studien bei den Bamberger Symphonikern und an der Berliner Charité seine “Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik” aktualisiert.

Institut für Musikermedizin Freiburg , Studien aus Bamberg und Berlin

Die Professoren Claudia Spahn und Bernhard Richter als Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM) haben sich mit Virologen und Hygieneexperten des Universitätsklinikums sowie Fachleuten von der Hochschule für Musik Freiburg abgestimmt und empfehlen für Orchestermitglieder neben den üblichen Zugangskontrollen (Symptomabfrage, Kontakte, Fiebermessung) vor allem in Gebäuden ausreichend große Räume, regelmäßige Durchlüftung und gesenkte Probendauern. Individuell bezogen bleibt der Abstand das A und O, können Schutzmasken und Trennwände helfen und sind instrumentenspezifische Gegebenheiten wichtig.

Holz- und Blechbläser inzwischen als weniger problematisch eingeschätzt

Mit Ausnahme der Querflöte werden Holz- und Blechblasinstrumente inzwischen als unproblematisch eingeschätzt. Messungen haben ergeben, dass die durch unterschiedliche Anblastechniken in Schwingung versetzte Luftsäule in den Instrumenten verbleibt und nahezu keine weittragende Virus-Freisetzung von Tröpfchen oder in den sehr viel kleineren Aerosolen erfolgt. Und selbst die Querflöte schafft nicht mehr Gefahr als ein normaler Ausatemvorgang eines Streichers.

Coronavirus : Zwei Meter Abstand reichen aus

“Aufgrund der neuesten Messergebnisse erscheint es nicht notwendig, den Abstand mit 3-5 Metern überzuerfüllen, wie wir es in der ersten Risikoabschätzung vom 25.04.2020 noch formuliert hatten. 2 Meter scheinen als Mindestabstand ausreichend zu sein, da in dieser Entfernung bei den Messungen keine zusätzliche Raumluftbewegung durch das Spielen festzustellen war und somit das Risiko einer Tröpfcheninfektion bei Einhaltung dieses Abstands als sehr gering einzustufen ist”, so die Empfehlung.

Kleinere bis mittlere Orchesterbesetzungen wieder möglich?

Letztlich bedeutet all das zurzeit einen radialen Abstand von zwei Metern zwischen den Orchestermusikern. Rein musikalisch betrachtet ist das wegen der gegenseitig Hörabstimmung bereits problematisch. Und es wird in Orchestergräben und auf Konzertbühnen auch zu erheblichen Platzierungsproblemen führen. Aber zumindest theoretisch werden so wieder kleinere bis mittlere Orchesterbesetzungen möglich, wenn die Spieler und ihre Gewerkschaft mutig mitziehen.

