Kiel

Bereits jetzt können auf der SHMF-Homepage Tickets für das verlegte Tom-Jones-Konzert am 13. August des kommenden Jahres gebucht werden.

Abgesagtes SHMF : Weitere Verschiebungen auf 2021

Ebenfalls erfolgreich verschoben sind die Konzertevents mit dem Harfenisten Xavier de Maistre und dem mexikanischen Tenor Rolando Villazón (nun am 10. Januar 2021 in Flensburg und am 14. Januar 2021 in Lübeck). Und der populäre Jazzsänger Gregory Porter tritt am 16. Juli 2021 um 20 Uhr (statt ursprünglich 19 Uhr!) in Neumünster auf.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

www.shmf.de