So viel wie irgend möglich spielen

Kiel

Am 19. Juni wurde im Opernhausfoyer zunächst in erster Linie die Saisonhälfte der Monate von August bis Dezember präsentiert. Das Theater setzt angesichts der Abstands- und Hygieneauflagen zur Corona-Pandemie auf Stücke, die kreativ mit der Situation umgehen und bei Lockerungen flexibel erweitert und in der Interaktion der Schauspieler, Tänzer und Sänger womöglich noch verdichtet werden können.

Verordnungen für Oper ein großes Problem

Daniel Karasek: „Vor allem für die Oper sind die derzeitigen Verordnungen tödlich.“ Er wettert über politische vorgegebene Verhältnisse, die an Nordkorea erinnerten. Dabei sei das Theater selber sehr daran interessiert, keinerlei Gefährdung zuzulassen. „Wir haben die Abstände im Griff.“ Derzeit, so wurde bei der Pressekonferenz deutlich, sind auch bei Einhaltung von Sicherheitsabständen nicht einmal gesungene Duette im Musiktheater möglich.

Dennoch will man mit dem neu geschaffenen Song-Vorbühnenstück „Balkonien“ (ab 22. August), mit einer komprimierten Version von Mozarts früher Oper „Die Gärtnerin aus Liebe“ (ab 12. September) oder mit einer Barock-Ausgrabung von Scarlatti (ab 12. Dezember) mindestens je 150 Zuhörer im Opernhaus begeistern.

Kooperation mit Theatern in Parma und Lübeck

In Kooperation mit den Theatern in Parma und Lübeck wird es auch wieder eine Comic-Version im Musiktheater geben. In den Cartoons von Joshua Held erscheint das „Dschungelbuch“ ab 2. Oktober in ganz neuem Licht. Für die nicht an Disney angelehnte Neufassung komponiert der italienische Komponist Giovanni Sollima eine Musik, die offenbar mit Elementen der Minimal Music und indischer Traditionen jongliert.

Das Ballett setzt auf getanzte Soli: Entweder choreografiert von Mitgliedern des Ensembles (Produktion „Solitär“ ab 19. September) oder in einem Weltliteratur-Klassiker von Oscar Wilde („Das Bildnis des Dorian Gray, ab 7. November).

Schauspielsaison startet am 15. August

Mit dem Liederabend „ Max und Moritz - Wir wollen immer artig sein“ leutet Regisseur Daniel Karasek bereits am 15. August die Schauspielsaison ein. Auch hier spielen Comics ( Volker Sponholz) eine Rolle. Ensemblemitglieder singen und musizieren Songs von Volkslied bis Rap. Tchechows eigentlich für April vorgesehene "Möwe" wird nachgeholt, und danach folgen mehrere kompakt gehaltene Produktionen wie „Love Letters“ von Gurney, Max Frischs „Homo Faber“ in einer Bühnenversion, Ayckbourns Dialoge „Raucher / Nichtraucher“ oder Lausunds Monodrama „Bin Nebenan“.

Weihnachtsmärchen soll Schimmelpfennigs „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ werden. Das Junge Theater im Werftpark will mit vier mobilen Monologstücken auf Tour gehen. Und die Philharmoniker starten mit Beethoven zum Gedenkjahr und haben in Fabian Müller ein hochkarätigen jungen Pianisten als „Artist in Residence.“

Von Ruth Bender und Christian Strehk

