Berliner Orchester-Schatz für zuhause

Es ist ein Schatz, der nun erstmals ohne kostenpflichtiges Digital-Abonnement (sonst knapp 15 Euro pro Monat) von jedermann zu sich nach Hause auf den Computer, den Laptop, das Tablet oder das Smartphone geholt werden kann. Die Berliner Philharmoniker stellen während der Schließung ihres Saals mehr als 600 Konzerte kostenlos als Streams im Internet zur Verfügung. In der „Digital Concert Hall“ sind Aufnahmen aus mehr als zehn Jahren frei abrufbar.

Corona macht's möglich: Petrenko nah wie nie

Dass darunter auch 15 Konzerte mit dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko sind, macht das Angebot besonders attraktiv. Denn noch waren es ja nur die Happy Few, die diese exzeptionelle Liebesehe an der Herbert-von-Karajan-Straße live erleben konnten. Man höre beispielsweise in das Konzert vom 23. März 2017 hinein, wo der in jeder Beziehung „merkwürdige“ Maestro Mozarts Haffner-Sinfonie als innerlich gestraffte Festmusik der Extraklasse zelebriert, voller kleiner Finessen, voller Energie und Klangpracht. Letztere wird auf erstaunlich hohem technischen Niveau in Bild und Ton gestreamt.

Petrenkos Pathétique und seine Ansichten

Im selben Konzerte folgte die Aufführung von Tschaikowskys Pathétique, die schon auf CD Furore gemacht hat. Und wer geglaubt hat, Petrenko könne gar nicht sprechen, weil er jegliche Interviews verweigert, darf sich vom „Pausengepräch“ überraschen lassen.

Auch historisches Film-Material im Angebot

Überhaupt: Besonders interessant sind die „Randerscheinungen“ der Konzerte. Das Spektrum reicht von Instrumenten- und Spielerporträts bis zu Archivschätzen wie dem Rheingold-Film, in dem Karajan einst einem anfechtbaren Inszenierungsideal frönte, aber hinreißend klar und feinkoloriert dirigierte. Thomas Stewart (Wotan), Brigitte Fassbaender (Fricka) oder Peter Schreier (Loge) waren 1973 eine Art lyrisches Gegengift gegen grassierendes Wagner-Gebell.

"Rhythm is it!" und Dirigenten-Porträts

Selbstverständlich darf der Education- und Kino-Hit Rhythm is it! nicht fehlen. Zugleich finden sich aber auch Filmporträts, die mit den Berliner Philharmonikern in Verbindung stehen – etwa über Carlos Kleiber oder Menahem Pressler. Wer also dieser Tage zuhause nach Hochkultur giert, klickt hier genau richtig.

Wegen Corona: Digital Concert Hall 30 Tage kostenlos

Berliner Philharmoniker. Mit dem Code „BERLINPHIL“ können nach einer Registrierung alle freigeschalteten Konzerte und Filme für 30 Tage kostenfrei abgerufen werden. Der späteste Termin zum Einlösen des Codes ist der 31. März. www.digitalconcerthall.com