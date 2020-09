Kiel.

Nachdem die Grundlagen dafür per Landesverordnung geschaffen sind, testet das Theater bereits achtmal im Oktober das Schachbrettmuster in klassischer Form: Rund um den Einzelplatz bleibt dann nach vorne, seitlich und nach hinten jeweils ein Platz frei. Auch die Lübecker Bühnen und das Landestheater prüfen für ihre Häuser die neuen Möglichkeiten dieses Prinzips – schließlich erhöhen sich mit den Publikumskapazitäten (in den Kieler Häusern annähernd um das doppelte) auch die weggebrochenen Einnahmen.

"Der Gedanke des Theaters wird irgendwann widersinnig, wenn es kein Publikum gibt"

Natürlich will man gern vor mehr Besuchern spielen. „Der Gedanke des Theaters wird irgendwann widersinnig, wenn es kein Publikum gibt“, sagt Generalintendant Daniel Karasek. Doch noch, räumt er ein, ist die Schachbrett-Perspektive vielfach eher die zweite Wahl: Lieber bucht man derzeit offenbar die Vorstellungen mit mehr Abstand, weniger Publikum und vor allem ohne Maske auf dem Platz. Erst wenn die „ausverkauft“ sind, lasse man sich auf „Test-Vorstellungen“ mit dem Schachbrettmuster ein, haben die Theaterleute beobachtet. Entsprechend gespannt sind sie, wie der morgen beginnende Vorverkauf für November anläuft – üblicherweise ein Spitzenmonat für das Theater.

Das oft ältere Publikum ist sehr auf Abstand bedacht

Der Generalintendant weiß um die Ängste und das Sicherheitsbedürfnis der oft älteren Besucher: Man ist auf Abstand bedacht, die 1,5 Meter haben viele Theaterbesucher verinnerlicht. Um die Hygienevorschriften zu erfüllen, durfte zum Start der neuen Saison im Opernhaus zunächst nur vor 170, im Schauspielhaus vor 70 Besuchern gespielt werden. Das soll künftig nur noch die Ausnahme sein. Die neuen Zahlen lauten 325 bzw. 139.

Mut machen, um Vertrauen und Flexibilität werben

In Zeiten der Pandemie sei Flexibilität notwendig. Man will die neuen Chancen nutzen, ermutigen, um Vertrauen werben: „Der Besuch im Theater ist die gesittetste Form des Zusammensitzens in der Menge, gar nicht zu vergleichen etwa mit der bewegten Masse in einem Fußballstadion...“, sagt etwa der Generalintendant – womöglich auch mit Blick auf das Holsteinspiel zum Zweitliga-Auftakt gegen Paderborn, wo die Enge der dortigen Schachbrett-Sitzordnung lebhafte Diskussionen ausgelöst und sich auch nach der Landesverordnung als nicht korrekt erwiesen hatte. In Theater und Konzertsaal gehe alles seinen geordneten Gang, werde still gesessen, nicht gegrölt, nicht getrunken und nicht gesungen. Viel Disziplin also: In der Wiener Staatsoper wurde zum Saisonstart gar ausdrücklich von Bravo- und Buh-Rufen abgeraten, um auch die Aerosol-Problematik zu entkräften. In Kiel haben die Theaterleute, vor allem GMD Benjamin Reiners, sogar ein verändertes Hustenverhalten“ beobachtet: „Noch nie war es so still“ in kurzen Pausen.

Konzerte: Neue Sitzordnung am Dienstagabend

Karasek und sein kaufmännischer Direktor Roland Schneider setzten auf ein Basis-Einverständnis: Was bisher angeboten wurde, ist auch gut angenommen worden. Nun muss nach geltenden Hygieneregeln die Maske über den Weg zum Platz hinaus in Kauf genommen werden. Bei den Philharmonischen Konzerten, im Konzertsaal am Schloss derzeit vierfach angesetzt, wird ab sofort der Dienstagabend nach Schachbrettmuster mit Masken-Auflage verkauft (565 statt 284 Plätze). Mehr als 50 Prozent der vorhandenen Sitzplätze dürfen in Schleswig-Holstein nicht besetzt werden. Genau eingewiesenes Personal wache über die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Kurz: Man könne sich im „gut belüfteten“ Theater sicher fühlen. Das Gros der aktuellen Produktionen werde über maximal 90 Minuten ohne Pause gespielt – „wir versuchen uns laufend den Corona-Bedingungen anzupassen“.

Spendenfreudige Theaterbesucher

Und das hochmotiviert. Über 100.000 Euro haben die Theaterbesucher seit dem Lockdown im März gespendet, durch direkte Überweisungen oder den Verzicht auf Rückerstattungen. „Jetzt können sie sehen, was wir draus gemacht haben“, ermuntert Karasek zur weiteren Solidarität. „Wir hoffen, dass die derzeit wenig beängstigenden Zahlen in Schleswig-Holstein bald auch das Schachbrett ohne Masken zulassen“. Wie im Sommer in Salzburg, wo die Festspiele ohne Infektion über die Bühne gingen.

Diese Vorstellungen wurden im Oktober für das Schachbrettmuster ausgewählt:

Schauspielhaus

So., 11.10., 18.00 Uhr, »Homo Faber«

Sa., 17.10., 19.00 Uhr, »Max und Moritz – wir wollen immer artig sein«

Fr., 23.10., 20.00 Uhr, »Raucher / Nichtraucher: Abenteuer im Zelt«

Fr., 30.10., 20.00 Uhr, »Die Möwe«

Opernhaus

Fr., 09.10., 19.30 Uhr, »Die Gärtnerin aus Liebe«

Do., 15.10., 19.30 Uhr, »Solitär«

Fr., 16.10., 19.30 Uhr, »Balkonien«

So., 25.10., 19.00 Uhr, »Sekretärinnen«

