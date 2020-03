Kiel

Das Theater Kiel wird nun doch in den kommenden Wochen bis einschließlich Ostermontag seine inneren Aktivitäten komplett einstellen. Man könne in den Werkstätten und Ensembles bei der Probenarbeit nicht genügend Sicherheitsabstand herstellen, um dem Schutz vor Corona-Infektionen vorzubeugen, so die Sprecherin Ulrike Eberle gestern.

Corona: Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Schutz der Mitarbeiter und zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus' bleiben außerdem die Vorverkaufskassen des Theater Kiel im Opern- und Schauspielhaus vorerst bis einschließlich Ostermontag, 13. April, für den Publikumsverkehr geschlossen. In dieser Zeit wird der Betrieb auf telefonischen Service umgestellt. Die Theaterkassen sind bis dahin dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr über die bekannte Ticket-Hotline (0431 / 901 901) erreichbar.

Kostenfreie Stornierung der Theaterkarten abgesagter Vorstellungen

Die Vertriebsmitarbeiterinnen kümmern sich weiterhin um die kostenfreie Stornierung der Theaterkarten abgesagter Vorstellungen bis zum 19. April. Die Theaterkasse bittet aber um etwas Geduld, da die Stornierungen chronologisch nach Vorstellungsdatum vorgenommen würden. Abonnentinnen und Abonnenten sowie Gruppen werden noch gesondert informiert.

www.theater-kiel.de

