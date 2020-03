Corona-Krise: Doch kein Extra-Geld für die meisten Clubs in Kiel

Keil

Die Bitte der Kieler Clubs um einen städtischen Rettungsfonds stößt in der Kommunalpolitik auf verhaltene Reaktionen. Die CDU stellte klar, dass ihr Vorschlag eines Hilfsfonds in Höhe von einer Million Euro nur für Künstler sowie die „Club- und Veranstaltungsszene“ in Kiel gedacht sei – und nicht für privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. Da viele Clubs Unternehmen sind, würden diese kein Extra-Geld bekommen.

„Bei unserem Vorschlag geht es um Unterstützung für Kulturstätten, Sportvereine oder ehrenamtlich organisierte Bühnen, wie etwa das polnische Theater oder die Volksbühne. Nicht um Clubs, die als Unternehmen wirtschaften“, sagt Stefan Kruber, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Diese müssten sich an die finanzielle Hilfe des Bundes wenden, dort Fördergelder oder eventuell Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter beantragen. "Für die Unternehmen sollten wir das nicht auf kommunaler Ebene klären."

Bei den Bühnen oder Sportvereinen, denen Eintritts- oder Mitgliedsgelder wegfallen, sei jedoch extra Hilfe notwendig. "Hier ist das Geld als Zuschuss oder Darlehen vorstellbar. Das muss im Einzelfall ausgearbeitet werden. Wer am Ende nicht zurückzahlen kann, muss das Geld dann aber auch behalten dürfen", so Kruber.

Grünenfraktion verweist ebenfalls auf bestehende Töpfe

Auch die Grünen verweisen auf die bisherigen Bundes- und Landeshilfen. "Es ist toll, wie schnell ein großer Teil der Kieler Clubkultur auf die Krise reagierte und kreative Wege gefunden hat, weiterhin aktiv zu sein. Dass diese Aktivitäten die Ausgaben nicht decken, ist klar", sagt Lasse Petersdotter, finanzpolitische Sprecher der Landtagsfraktion. Darum werde jetzt zu klären sein, wo die Kieler Clubkultur durch die Raster der bisherigen Bundes- und Landeshilfen fällt. "An den allermeisten dieser Programme können sich die Clubbetreiber allerdings genauso beteiligen wie das Handwerk oder der Einzelhändler um die Ecke."

Den Gastro-Bereich habe man mit einem 300 Millionen-Euro-Sicherungsfonds besonders im Fokus der Landeshilfen. "Ein Programm für Kultur, Bildung und Sport wird folgen", so Petersdotter.

Auch die SPD sieht kein spezielles Förderprogramm vom Land für die Clubszene

Martin Habersaat, kulturpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sagte: "Bund und Länder legen spezielle Förderprogramme für Kultur und Kulturschaffende auf. Stück für Stück wird sich zeigen, wie gut sie greifen und welche Lücken es noch gibt. Ein spezielles Förderprogramm vom Land für die Clubszene in einzelnen Städten sehe ich nicht." Diese könnten aber von den anderen Programmen profitieren und auch die Städte können laut Habersaat über Ergänzungen nachdenken.

