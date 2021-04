Kiel

„Da muss man dann halt lauter reden, wenn man sich mit seinen Sitznachbarn während der Vorstellung unterhalten will“, kommentiert der Kieler Facharzt Dr. Sievert Kloehn augenzwinkernd die schon seit vergangenem Herbst üblichen Sicherheitsabstände im Zuschauerraum des Kieler Opernhauses für maximal 150 Besucherinnen und Besucher.

Mobiles Corona-Testzentrum auf dem Rathausplatz

Die Operetten-Gala-Premiere ist nur eine von gleich drei Theaterveranstaltungen, die er mit Familienmitgliedern in dieser Woche besuchen will. Der Aufwand dafür ist nicht unerheblich: Den aktuellen negativen Corona-Test hat er sich direkt auf dem Rathausplatz geholt. Die notwendigen Datenschutz- und Gesundheitspapiere mit den namensgebundenen Tickets ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben. Drinnen wird er eine Maske (medizinisch oder FFP2) tragen müssen – auch während der Darbietung.

Gemeinsame Theaterfreuden auch für Freunde möglich

Was noch nicht jedem bewusst ist: Auf den vom Theater eingerichteten Doppelplätzen dürfen auch zwei Menschen aus zwei getrennten Haushalten nebeneinander sitzen. Das lässt die Landesverordnung im Privaten zu. Dem gemeinsamen Theaterevent unter Freunden stünde also im kleinen Rahmen auch nichts entgegen. Allerdings müssen neben der Testung auch individuell Papiere ausgefüllt und eingereicht werden.

"Reibungslos": Zufriedenheit über aufwendigen Ablauf

Roland Schneider, Kaufmännischer Direktor der Theater-AöR in Kiel: „Wir hatten einen enormen Aufwand im Vorfeld, sogar mit einer Generalprobe für den Einlass. Dadurch, und weil unser Publikum sehr gut vorbereitet mit allen notwendigen Dokumenten zu uns gekommen ist, hat am gestrigen Abend alles reibungslos funktioniert.“ Die Vorfreude und die Aufregung seitens der Beteiligen und auch des Publikums seien spürbar sehr groß gewesen. „Alle waren sehr verständnisvoll, wenn sie am Einlass kurz warten mussten. Auch das Testen vor Ort hat wunderbar funktioniert und die mobile Teststation auf dem Rathausplatz hatte sogar noch Kapazitäten. Außerdem hatten wir durchgehend eine ausgezeichnete Luftqualität im Saal, was wir durch die Messung des CO2-Gerätes wissen“, so Schneider.

Kieler Kulturdezernentin Treutel: "alles gegeben"

Ähnlich positiv zeigt sich die von Generalintendant Daniel Karasek in der Künneke-Premiere begrüßte Kulturdezernentin Renate Treutel: „Es war wunderbar, Kultur nicht nur am Bildschirm, sondern nach langer Zeit wieder Iive genießen zu können. Der schwungvoll und mitreißend präsentierte Vetter aus Dingsda ließ zwischenzeitlich die lichten Reihen und die enge FFP2-Maske vergessen – und erhöhte die Sehnsucht nach mehr.“ Man habe „alles gegeben“, um Beifall für viel mehr Menschen zu entfachen für diese beeindruckende Darstellung aus älterer Zeit „mit einer wunderbar witzigen roten Schleife als Geschichte zum Shutdown zusammengebunden“.

Wissenschaftliche Studie an der Uni Kiel

Der zurückkehrende Theaterfan wird im Modellprojekt der Landesregierung zugleich Gegenstand wissenschaftlicher Erhebungen. Der Lehrstuhl für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Christian Albrechts Universität zu Kiel soll über Befragung des Publikums im Modellprojekt „Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Kulturbetriebes“ unter Beachtung der pandemiebezogenen Sicherheitsmaßnahmen eruieren. Erfolgreiche Ergebnisse sollen dann möglichst in andere gesellschaftlichen Bereiche übertragen werden.

Zurück zur (gefühlten) Normalität

Das Team von Prof. Dr. Peter Graeff will untersuchen, welche Faktoren die Durchführung von Kulturveranstaltungen in Pandemiezeiten gefährden. Gibt es Probleme bei der technischen Umsetzung oder der Organisation der Kulturveranstaltungen? Verhalten sich Besuchende oder Kulturschaffende in irgendeiner Weise regelwidrig? Wie geht man in Zukunft sinnvoll zur Öffnung vor? Wie erreicht man effektiv eine gefühlte Normalisierung? Ermittelt werden soll auch der „Wert“ der Kultur, etwa über die Bereitschaft zu erhöhten Preisen bei höherem Aufwand des Infektionsschutzes oder in Bezug auf längere Wartezeiten, so die Autoren der Studie. Wichtig werde auch sein, wie man die erhobenen Daten nutzen und fortschreiben könnte. Eigene Daten aus der anlaufenden Befragung von Publikum und Kunstschaffenden werden mit öffentlichen Statistiken (wie Besucherquoten oder Pandemieindikatoren der Gesundheitsämter) in Verbindung gebracht.

Befragung der Besucherinnen und Besucher

Während der vierwöchigen Laufzeit der landesweiten Modellprojekte werden jede Woche eine oder zwei Veranstaltungen pro Veranstaltungsort ausgesucht. Aus der Liste der Besuchenden und der Kulturschaffenden werden per Zufall mehrere Interviewpartner ausgesucht und per CATI (Computer-assisted Telefon Interviews) mit Hilfe eines standardisierten Leitfadens sowie einer Möglichkeit zur Vertiefung selbst angesprochener Inhalte befragt. Darüber hinaus werden Besuchende und Kulturschaffende gebeten, einen online-Fragebogen zur Veranstaltung auszufüllen.Während der Phase der wissenschaftlichen Begleitung wird auf den Uni-Servern eine Projektseite eingerichtet, die über aktuelle Entwicklungen der Modellprojekte (anhand offizieller Statistiken und Links) sowie über Kontaktmöglichkeiten zu den Untersuchungsdurchführenden informiert.