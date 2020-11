Die Abstände in Orchestern zum Schutz vor Corona können laut einer wissenschaftlichen Studie geringer ausfallen als empfohlen. Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners sieht so Chancen für ein erweitertes Repertoire und fordert die Beachtung der Aerosol-Studie in den Verordnungen des Landes.

Von Christian Strehk