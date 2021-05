Kiel

Jeden achten Kinder- und Jugendchor hat die Corona-Pandemie in Deutschland schon die Existenz gekostet. Die künstlerische Nachwuchsarbeit reagiert tatsächlich besonders sensibel und labil auf die großen Lockdown-Phasen, die gemeinsame Proben und Auftritte kaum zulassen.

In Corona-Zeiten: Lebenszeichen vom Kieler Knabenchor

Jan-Hendrik Jensch, beflügelt vom „unfassbaren Enthusiasmus" seiner Jungs, der in der Krise zusammenschweiße, setzt alles daran, dem Kieler Knabenchor dieses Schicksal zu ersparen. Mit einem „Volksliedkalender" auf Youtube und der Präsentation als „Chor der Woche“ auf Deutschlandfunk Kultur sendet er Lebenszeichen.

2020 war alles leichter: Knabenchor durch schulische Bindung eingeschränkt

Aber was 2020 noch möglich war – Proben mit großen Sicherheitsabständen im Holsteinstadion und in der Nikolaikirche – geht längst gar nicht mehr. Rechtlich angesiedelt an der Humboldtschule machen Unsicherheiten rund um den wieder eingesammelten „Fachbrief Musik“ aus dem Bildungsministerium zusätzlich Schwierigkeiten. Entmutigt, dass der Kulturbereich an den Schulen und gerade auch im ehrenamtlichen Bereich völlig sich selbst überlassen wird, befürchtet der Chorleiter und speziell geschulte Gesangspädagoge drei Jahre zu brauchen, um das erlittene Corona-Jahr zu kompensieren.

Hybridproben, Einzelunterricht, Kohorten

In Hybridproben hatte er noch versucht, acht Jungs aus geschlossenen Schul-Kohorten auf Abstand vor Kamera und Mikros singen zu lassen, um weitere Knaben zu Hause vor dem Computer „das unabdingbare Lernen vom Klang der anderen“ zu ermöglichen. Vielfach hat er Einzelunterricht gegeben. Auch Meike Seeger, Leiterin des Nachwuchschores, hat mit den Jüngsten in Videokonferenzen gearbeitet. „Aber wir dürfen nicht in die Schulen, um neue Mitglieder zu casten“, klagt Jensch, „und das Hauptproblem ist, dass sich Familien auf den kulturellen Entzug einzustellen beginnen, ihnen der notwendige Fahrplan mit zwei Proben und einmal Stimmbildung zu viel wird.“ Wenn dann auch noch der „Stimmbruch“ früher eintritt, weil die Stimmen nicht mehr so geschult gesund gehalten werden, ist der Schaden doppelt groß.

Noch nicht erlaubt: Geplante Trainingswoche, getestet im Schullandheim

Jetzt, wo anderen, nicht ins Schulsystem eingebundenen Chören seit dem 17. Mai Proben ohne Publikum auf Abstand wieder erlaubt werden, ist die zusätzliche Hoffnung eine abgeschottete Trainingswoche im Schullandheim – mit gesponserten PCR-Tests und einem Sommerkonzert am 13. Juni. „Unsere Sommerreise wird trotz umfangreichem Testkonzept und teuren Sicherheitsmaßnahmen bisher vom Gesundheitsamt allerdings nicht genehmigt“, bedauert Jensch. Leider sei das Proben an der frischen Luft aufgrund des unbeständigen Wetters und dem Fehlen geeigneter Orte bisher keine Option. „Ich bin da aber dran ...“

Präsident des Sängerbund Schleswig-Holstein: Anreize fehlen

Wie wichtig solche Lebenszeichen sind, bestätigt Bernd Küpperbusch, Präsident des Sängerbund Schleswig-Holstein: „Die Kinder kommen nicht, weil es keine richtigen Anreize mehr gibt. Uns bricht da ein ganzer Jahrgang weg. Wir alle wollen ja sicher gehen, dass nichts passiert. Und die verordneten Schutzmaßnahmen der Landesregierung sind ja auch begründet. Trotzdem muss ständig geprüft werden, was zumindest im Probenbereich im kleinen Rahmen wieder möglich ist.“ Zum Beispiel eben durch das Zulassen von aktuell negativ Getesteten.

Bernd Küpperbusch: Positive gesundheitliche Effekte durch das Singen

Und es seien ja schon in der Phase der ersten Lockerungen 2020 gute Hygienekonzepte entwickelt worden. „Außerdem“, gibt Küpperbusch zu bedenken, „wenn ich glückliche Menschen schaffe, weil sie Freude am Singen haben, stehen sie auch ganz anders und positiver gestimmt vor Problemen, die uns aktuell belasten. Dieser gesundheitliche Aspekt wird gerne vergessen.“

Mädchenchor Kiel ebenfalls ausgebremst

Dorothea Kirsch hat mit ihrem Mädchenchor Kiel auch verstärkt Probleme im zweiten Lockdown, obwohl sie wiederum durch die Angliederung an die Luthergemeinde von zum Teil abweichenden Entscheidungen des Kirchengemeinderates und der Nordkirche abhängig ist. Vor einem Jahr waren noch Proben im Gemeindegarten und sogar Ständchen überall in der Stadt als motivierende Mini-Konzerte möglich; im Herbst mit viel Raum in der Jakobikirche. „Inzwischen ist die Situation frustrierend: keine Nachwuchsfindung, kein Vorsingen, keine Vorbilder, kein Reinschnuppern, nichtmal Singen im Musikunterricht. Und sogar die Einzelstimmbildung ist über Zoom-Video problematisch“, so Kirsch. Man könne da die Stimmgesundheit nicht garantieren. Normalerweise begrüßt sie jährlich zehn bis zwanzig Neue im Basischor. „Jetzt bricht eine volle Generation weg. Das bedeutet Neuanfang mit zweistimmigen statt vier- bis sechsstimmigem Repertoire.“