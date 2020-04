Roskilde

Das Risiko einer Infektion mit dem Virus sei zu hoch, heißt es in der Mitteilung weiter. Bereits gekaufte Tickets behalten demnach für das kommende Jahr ihre Gültigkeit. Auch eine Rückerstattung sei möglich.

Roskilde-CEO: "Sind am Boden zerstört"

Lange hatten die Festival-Macher gehofft, die 50. Ausgabe des neben dem Glastonbury Festival traditionsreichsten Festivals Europas wie geplant vom 27. Juni bis 4. Juli mit mehr als 100000 Festival-Besuchern durchführen zu können. Doch die Verlängerung des Versammlungsverbots bis zum 31. August 2020 machte alle Planungen zunichte. "Wir sind am Boden zerstört", sagte Roskilde-CEO Signe Lopdrup. "Unsere Ambitionen reichten bis zum Himmel, wir haben alle hart gearbeitet, um das 50. Roskilde Festival zu etwas ganz Besonderem zu machen. All das wird nun das Fundament sein für die 50. Ausgabe im kommenden Jahr."

Headliner Taylor Swift , Kendrick Lamar , The Strokes und viele mehr

Man habe anlässlich des Jubiläums des Non-Profit-Festivals rund 30 Kilometer westlich von Kopenhagen "den Ursprung des Festivals feiern und gemeinsam in die Zukunft blicken" wollen. Als Headliner waren unter anderem Taylor Swift, Kendrick Lamar, Faith No More, FKA Twigs, Thom Yorke und The Strokes bestätigt. Zu den "ökonomischen Konsequenzen" konnte Signe Lopdrup noch keine Angaben machen: "Die hängen auch von den Hilfen der dänischen Regierung ab. Aber die Lage ist ernst, betrifft aber nicht nur uns, sondern unsere Freiwilligen, unsere kulturellen Partner, die gesamte Produktion und nicht zuletzt die Projekte und Institutionen, an die die Roskilde Charity Society alle Überschüsse spendet."

