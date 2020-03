Hannover

Die in Kleefeld ansässige Musikagentur Dorn Music ruft zur Solidarität und gründet einen Hilfsfond für freischaffende, ökonomisch in Bedrängnis geratene Künstler auf. In der Villa Seligmann sollen dazu Konzerte live im Internet gestreamt werden.

Kuss Quartett mit drei Streichquartetten von Beethoven

Am Sonntag, den 22. März 2020, beginnt das renommierte Kuss Quartett die Reihe um 17 Uhr mit drei Streichquartetten von Beethoven: denen in F-Dur op. 18 Nr.1 und op. 135 sowie in a-Moll op. 132 mit dem "Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit".

Concerti und weitere Internet-Portale übertragen live

Zu empfangen ist die Übertragungen über concerti, The Violin Channel sowie die Social Media Kanäle von Dorn Music und der Villa Seligmann. International ist der Stream außerdem über den chinesischen Kanal von Sam Su: 享乐人生 anzusteuern - was soviel heißt wie "Leben, Musik genießen".

Mitschnitt in Tokyo : Beethovens Streichquartette auf CD

Das Kuss Quartett hat 2019 in der Suntory Hall von Tokyo eine Live-Gesamteinspielung der Beethoven-Quartette auf Fundraising-Basis realisiert, die am 27. März in einer 8-CD-Box beim Label Rubicon Classics erscheint. Die Streicher durften dabei auf den legendären Stradivari-Instrumenten des "Paganini-Quartetts" spielen - ermöglicht durch die Nippon Music Foundation.

Corona: Spendenaktion für betroffene Musiker

Die Spendenabwicklung des aktuellen Konzertprojekts erfolgt durch die Siegmund Seligmann Gesellschaft e. V. und kommt sozial betroffenen Musiker*innen zugute. Die Verteilung der Gelder erfolgt in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Einrichtungen in Niedersachsen.

Spendenadresse über die gemeinnützige Seligmann Gesellschaft

Spenden können ab sofort an die Siegmund Seligmann Gesellschaft e.V. über das Konto DE27 2504 0066 0334 5600 00 gehen.

www.villa-seligmann.de