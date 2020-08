Kiel

Besonders die Nachwuchs- und Laienchöre sowie die Blaskappellen und Bläserensembles geraten existenziell in Gefahr: LMR-Präsident Volker Mader, Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und der Kantor Andreas Koller fordern in Absprache mit etlichen Kollegen und mit Blick auf andere Länder dringend eine Abänderung der Landesverordnung mit mehr Augenmaß. Vergleichbar mit einem gerade gelungenen Vorstoß in Berlin will man mit vereinten Kräften für die Landesregierung ein kompetentes Hygienekonzept in Sachen sicherer Proben vorlegen, das in die Landesverordnung einfließen könne.

Corona: Proben mit kleinen Gruppen in großen Räumen

Entsprechende Überlegungen seien längst gemacht, so GMD Reiners: „Wir haben beispielsweise vom Theater aus für alle gewünschten Chorproben der nächsten Wochen längst das Schloss reserviert, für die Akademien sogar beide Säle parallel. Da haben wir uns mit kleinen Gruppen in den riesigen Sälen Ausgeklügeltes überlegt – gemanagt mit unserem professionellen Hintergrund, der sonst auch die Theaterprofis lenkt. Aber selbst das dürfen wir jetzt plötzlich nicht mehr.“ Es fehle an sinnvoller Abstimmung zwischen Kultur- und Gesundheitsministerium sowie grundsätzlich an Vertrauen in die Dirigenten und Kirchenmusiker – obwohl alle, das bestätigen Mader und Koller, doch selber ganz besonders daran interessiert seien, dass die Pandemie gestoppt wird.

Corona: Chorverbot gefährdet Beständigkeit und Nachwuchsarbeit

Reiners: „Ich argumentiere als Vertreter der Akademien, aber auch des Philharmonischen Chores: Wenn zu lange gar nicht mehr geprobt werden darf, besteht bei den älteren Sängerinnen die Gefahr, dass die Amteursängerkarriere viel zu früh endgültig aufgegeben wird. Da ist dann die Funktionsfähigkeit der Institutionen grundsätzlich in Gefahr. Und bei der Jugend haben wir begründete Angst um die Qualität. Die wurde über Jahre aufgebaut und muss doch gehalten und ausgebaut werden. Das funktioniert gerade bei der Kinder- und Jugendstimme jedoch nur über die regelmäßige Kontrolle und Herausforderung.“ Ihm gehe es wahrlich nicht um riesige Besetzungen, sondern um die Chance, in kleinen Gruppen langsam die Stimmbildungsarbeit fortzusetzen. „Wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst, aber auch der Verantwortung, das Erreichte nicht wieder preiszugeben.“

Corona: Sorgen um Gemeinschaftsbildung im ländlichen Raum

LMR-Präsident Mader macht sich auch große Sorgen um die Dorfchöre im ganzen Land oder auch die Posaunenchöre. Die seien nunmal gesellschaftlich in den ländlichen Räumen eine enorm wichtige Konstante. Und genau diese aktiv Musikinteressierten bildeten ja auch das Publikum an den Theatern. „Die Gesamtstruktur ist in Gefahr – gerade in der Fläche, wo ansonsten das kulturelle Angebot begrenzt ist. Man darf den Menschen die Grundrechte auf Bewegung im Sport und auf seelische Erbauung im Singen und Musizieren nicht verweigern.“ Er fordert zudem eine Initiative, die den Probenden große Räumlichkeiten erschließen, um Abstände leichter wahren zu können. Andreas Koller verweist auf die nachgewiesene Bedeutung der Musik für die Persönlichkeitsbildung und die wichtigen Querverbindungen in den Schulsektor, wo durch die Verordnungen künstlerische Aktivitäten frustrierend brach lägen.

Corona: Studien zum Singen in Gruppen

Die Vorsicht der Landesregierung basiert unter anderem auf einer Berliner Studie, die eine stärkere Bildung von womöglich virentragende Aerosolen beim Singen als beim Sprechen ausweist. Der Studienleiter Professor Dirk Mürbe leitet die Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité – und ist selber ausgebildeter Sänger. Beim Singen sei der Atemweg Teil des Instrumentes, so Mürbe, „und da liegt es nahe, dass die Flüssigkeitspartikel, die beim Singen entstehen, die größeren in Tröpfchenform und die sehr kleinen als Aerosol, beim Singen in besonderer Weise verbreitet werden.“ Mit entsprechend angepassten Hygiene- und Lüftungskonzepten könne man sich aber in großen Räumen von Pauschalverboten verabschieden, hatte Mürbe bereits Mitte Juli signalisiert. Die bayerische Landesregierung hat gerade ein neues Forschungsprojekt an den Uni-Kliniken von München und Erlangen in Kooperation mit Chor und Symphonieorchester des BR in Auftrag gegeben. Forschungsstand ist derzeit, dass bei regelmäßiger Lüftung nach vorne zwei bis drei Meter Abstand geboten erscheinen, zu den Seiten aber anderthalb Meter genügen.

Hygienekonzept führt im Bundesland Berlin aktuell zu Lockerungen

Der Berliner Landesmusikrat hat der Senatsverwaltung ein Hygienerahmenkonzept vorgelegt, das einen Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Singenden in alle Richtungen vorsieht und genaue Vorgaben zur Raumbelüftung macht. Erst am Platz darf der Mundschutz abgelegt werden. Der Abstand zum Publikum soll mindestens vier Meter betragen. Bemerkenswert ist, dass in Berlin dann auch in einstündigen Gottesdiensten ein Viertel der Zeit gesungen werden darf.

Factbox:

Die schleswig-holsteinische Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 macht in ihrer Neufassung ab dem 10. August auch zum Singen nach wie vor im Ländervergleich besonders strenge Vorgaben – selbst unter Maßgabe eines Hygienekonzepts: In geschlossenen Räumen dürfen Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbesondere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von Blasinstrumenten überhaupt nur dann stattfinden, wenn es sich um Solodarbietungen handelt oder sie im Rahmen beruflicher Tätigkeiten erfolgen. Dabei muss zwischen den Akteuren jeweils ein Mindestabstand von 3 m eingehalten oder die Übertragung von Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert werden. Zudem soll zu einem möglichen Publikum ein Mindestabstand von 6 m eingehalten oder Tröpfchen-Übertragung durch Barrieren verringert werden.

Das gemeinsame Singen und Spielen von Blasinstrumenten in Innenräumen ist also für Laien und Semiprofis vorerst ausgeschlossen. Berufsmusikern wird dagegen wegen ihrer Vertrautheit mit Vorschriften der Berufsgenossenschaft ein besonderes Verantwortungsbewusstsein zugetraut. Diese Regelung gilt für Proben wie für Darbietungen vor Publikum, auch für den außerschulischen Gesangs- und Instrumentalunterricht und für das Singen und Musizieren im religiösen Kontext.

