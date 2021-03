Kiel

Dirigentinnen am Pult? Obwohl wir im Norden mit Simone Young, Romely Pfund oder Anna Skryleva schon als recht erfahren gelten dürfen, ist das Gefühl der besonderen Situation noch nicht völlig gewichen. Auch Mirga Gražinytė-Tyla hat man hier schon erlebt – in den Streiber-Meisterkonzerten in Kiel und beim SHMF.

Mirga Gražinytė-Tyla am Pult des BR Symphonieorchesters

Am Freitagabend, 26. März, ist sie live mit dem exquisiten Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu erleben. Beginn: 20.30 Uhr. Ohne Frage gehört Mirga Gražinytė-Tyla den interessantesten Pultpersönlichkeiten. 1986 in Vilnius geboren, macht die Litauerin seit 2016 als Chefdirigentin des City of Birmingham Symphony Orchestra Furore, das zuvor von Pultstars wie Simon Rattle und Andris Nelsons geprägt wurde.

Rarität aus berufener Hand: Weinbergs Zweite Symphonie

Mit Musik des polnisch-jüdischen Komponisten Mieczysław Weinberg, die seit einigen Jahren ihre längst fällige Wiederentdeckung erlebt, hat Gražinytė-Tyla sowieso schon ein couragiertes Debüt bei der Deutschen Grammophon gegeben. Zur expressiven Zweiten Symphonie Weinbergs kommt Beethovens dritte Leonoren-Ouvertüre und das letzte Klavierkonzert Mozarts, KV 595. Solist ist der Schweizer Pianist Francesco Piemontesi.

Globetrotter im Hof Akkerboom: Morgan Finley live

In eine andere Welt will der Kanadier Morgan Finley bei einem intimen Live-Stream-Konzert aus dem Hof Akkerboom entführen. Am 27. März um 20 Uhr lädt der irisch-kanadische Singer-Songwriter zu einem musikalischen Globetrotter-Zwischenstopp ein. Dank finanzieller Unterstützung vom Bundesverband Soziokultur e.V. im Programm "Neustart Kultur" kann sowas in diesen schwierigen Tagen auch ohne Lagerfeuer atmosphärisch gelingen. Der Livestream ist auf Finlays Youtube-Kanal und auf der Facebookseite von Hof Akkerboom zu sehen. Alle weiteren Infos gibt’s direkt auf morganfinlay.com

Theatererlebnis aus Leipzig: Die Ermüdeten

Ein noch ganz junges Erfolgsstück am Schauspiel Leipzig: "Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind" von Bernhard Studlar wurde 2015 uraufgeführt. Der Regisseurin Claudia Bauer ist es offenbar gelungen Komik und Tragik in Balance zu bringen, wenn es darum geht, durchschnittliche Großstadtmenschen von heute zu porträtieren. Am 27. März kann das außergewöhnliche Theatererlebnis ab 20 Uhr zum letzten Mal für 24 Stunden zu 5 Euro gebucht werden.

Füllhorn Arte Concert mit Pink Floyd und Astor Piazzolla

Ansonsten lohnt immer der Verweis auf das Portal Arte Concert, ein Füllhorn an spannenden Konzertmitschnitten. Zum Beispiel zeigt Arte dort den tatsächlich spektakulären Konzertfilm von Pink Floyd auf ihrer "A Momentary Lapse Of Reason"-Tour im Jahr 1989. Gefilmt wurde mit 27 Kameras in New Yorks Nassau Coliseum. David Gilmour, Rick Wright and Nick Mason präsentierten einen Klassiker nach dem nächsten, darunter "Shine On You Crazy Diamond", "Time", "The Great Gig In The Sky" und andere. Lohnen kann sich auch das kleine Paket, das Arte dort zum 100. Geburtstag des "Tango nuevo"-Erfinders Astor Piazzolla geschnürt hat.