Kiel

Die Theater sind derzeit wie ein unter dem Deckel gehaltener Kreativ-Kessel, aus dem hier und da etwas an Online-Formaten hervorblubbert. Das Schleswig-Holsteinische Landestheater lädt ab dem 9. April zu einem Podcast unter dem Motto „... statt Kantine“ ein. Einmal im Monat sind die Hörer und Hörerinnen dabei, wenn sich Generalintendantin Ute Lemm mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen zum virtuellen Kantinengespräch im Landestheater trifft. Im ersten Podcast gewährt René Reinhardt, Leiter der Tonabteilung „Schauspiel“, einen Einblick in seine Arbeit – und das Geräuscharchiv. Der Landestheater-Podcast ist kostenlos zu hören auf der Website bei YouTube im Landestheater-Kanal und bei Soundcloud.

Oper Kiel: Lieblingsstücke der Ensemblemitglieder auf facebook oder Instagram

Zu Facebook und Instagram muss man wechseln, wenn man die zauberhaften kleinen Videos erleben möchte, die Ensemblemitglieder der Kieler Oper zum Thema "Lockdown Lieblingsstück" aufgenommen haben. Beispielsweise soll jemand erstmal Kammersänger Jörg Sabrowski eine spannendere Version von Carl Loewes Balladae Archibald Douglas nachmachen ...

Dantons Tod am Münchner Residenztheater

Sebastian Baumgarten zählt ganz sicher zu den interessantesten Regisseuren unserer Zeit. Am Residenztheater München hat er Georg Büchners Drama "Dantons Tod" inszeniert. 1835 vom erst zweiundzwanzigjährigen Georg Büchner nach umfangreichen Studien in nur fünf Wochen niedergeschrieben, basiert es auf historischen Quellen und Dokumenten der Französischen Revolution, deren Maxime der "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" unser aller Verständnis moderner europäischer Demokratien geformt hat. Gerade in diesen Tagen macht es Sinn, da noch mal genau hinzuhören, wenn die Revolutionäre atemlos sich selbst und ihre Idee zerfleischen. Den Preis der Tickets für die Live-Aufführung am 11. April ab 19 Uhr (48 Stunden abrufbar) kann man in Stufen selber bestimmen - auch eine Frage der Solidarität.

Dreidimensionaler Rundgang im Museum Kunst der Westküste auf Föhr

Mit einem 3D-Rundgang durch das Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr kann man sich ganz hervorragend "leckerfritzig" machen auf reale Museumsbesuche. Der virtuelle Rundgang bietet an ausgewählten Werken erklärende Videos von Kuratorinnen und Kuratoren des Hauses und der Ausstellungen. Das als gelassene Vorbereitung in Pandemie-Zeiten auf dem heimischen Sofa wird den Pilgergang zu den Originalen nicht ersetzen können. Aber man wird dann schon guten alten Bekannten begegnen!

König Lear im Schauspielhaus Bochum

"Die Inszenierung ist hoch komplex, nichts ist Zufall, alle Ideen und Effekte dienen der gesteigerten Intensität einer Aufführung, die man sich sicher zwei- oder dreimal ansehen kann und immer neue Nuancen entdecken wird", schwärmt die Presse. Shakespeares "König Lear" hat das Zeug dazu. Der Regisseur Johan Simons scheint es am Schauspielhaus Bochum entfesselt zu haben. Am 10. April kann man ab 19 Uhr gefühlt nah dran sein am legendären Generationenkonflikt. Online-Tickets gibt es in Stufen zwischen 5 und 50 Euro dafür.

Entstehung der Kunst: Heidelberger Frühling 2021

Der Heidelberger Frühling zählt zu den spannenden Musikfestivals, bei denen zum Teil auch der Entstehungsprozess der Kunst miterlebt werden kann. Wegen Corona komplett abgesagt, ist manches am Neckar ins Netz gewandert. Und so lässt sich erleben, wie der faszinierende Komponist und Klarinettist Jörg Widmann mit jungen Streichquartett-Ensembles eigene Werke einstudiert. Am 10. April unterrichtet er um 12 Uhr das Malion Quartett, um 14 Uhr das Quatuor Mona und um 16 Uhr das Kaléko Quartett in öffentlichen Proben. Um 20 Uhr folgt das Konzert. Wie im echten Musikleben. Dass der Komponist dabei sogar anwesend ist und beide Formate öffentlich und kostenlos sind, ist eine Seltenheit. Dieser Werkstattcharakter hat Tradition beim Heidelberger Frühling.

Strawinsky-Festival made in Hamburg

Und zum Schluss noch einmal der Verweis auf das lohnende Paket, das der NDR gemeinsam mit Arte zum Gedenken an den 50. Todestag von Igor Strawinsky geschnürt hat: Unter www.ndr.de/strawinskyfestival begegnen aktuelle Videoproduktionen der NDR-Klangkörper und Dokumentationen über des großen Meister der (Neo-)Klassischen Moderne.