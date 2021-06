Lübeck

Das geschieht einerseits durch die Ausweitung der bislang stark gedeckelten Kapazitäten und andererseits durch Dopplung einer Reihe von Veranstaltungen.

SHMF: Musikfeste und Starevents nicht mehr länger "ausverkauft"

Seit Monaten, so heißt es aus der Intendanz in Lübeck, seien die meisten der rund 160 Konzerte ausverkauft gemeldet. Ab sofort sollen nun wieder Karten für die „Musikfeste auf dem Lande“ und für das neue SHMF-Format „Werftsommer“ in Lübeck verfügbar sein. Auch für viele Konzerte der Porträtkünstlerin Hélène Grimaud sowie für weitere Stars wie Janine Jansen, Rolando Villazón, Christian Gerhaher oder Elisabeth Leonskaja wurden neue Platzkapazitäten geschaffen. Gleiches gelte für das Themenwochenende „The Big Vienna“ auf dem Gelände der NordArt, das „Lübeck-Musikfest“ mit Daniel Hope oder für „Charlie Chaplin in Concert“ in Lübeck und Husum.

Philharmonie im Park auf Gut Emkendorf mit neuen Kapazitäten

Ein besonderes Open-Air-Konzerterlebnis verspricht in diesem Jahr die „Philharmonie im Park“ auf Gut Emkendorf. Dort sind das Festivalorchester, Justus Frantz mit seiner Philharmonie der Nationen, Cellistin Sol Gabetta mit dem Kammerorchester Basel, Liedermacher Reinhard Fendrich oder Pianist Seong-Jin Cho mit der Kammerphilharmonie Bremen zu hören (letztere als Ersatz für das BBC Philharmonic Orchestra unter Omer Meir Wellber, die wegen der Corona-Quarantäneregeln nicht anreisen können).

Auch abseits der Klassik neue Ticket-Chancen

Auch abseits der Klassik wird die Auswahl erweitert: Das SHMF bietet neue Tickets unter anderem für Liedermacher Konstantin Wecker, Sänger- und Songwriter Jan Plewka, für das Tango-Ensemble Bandonegro oder das Monaco Swing Ensemble an.

Etliche Dopplungen schaffen zusätzlich Räume

Einige Konzerte werden zusätzlich zur Kapazitätserweiterung verdoppelt und finden nun zweimal an einem Tag statt. Das sind zum Beispiel am 8. Juli um 16.30 Uhr Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys im Yachthafen, Open Air, Strande. Am 13. Juli um 17 Uhr Hélène Grimaud und die Camerata Salzburg auf der TriBühne Norderstedt. Am 17. Juli um 16.30 Uhr das Kaffee Alt Wien auf der Sommerwiese Schloss Gottorf. Dort auch Christoph Prégardien am 24. Juli und David Geringas am 29. Juli oder Meisterschüler mit Thomas Quasthoff am 5. August. und das Busch Trio am 6. August.

Grimaud muss Eröffnungskonzerte abgeben

Es gibt auch Unerfreuliches: Aufgrund von Reisebeschränkungen kann die Porträtkünstlerin Hélène Grimaud nicht zu den beiden Eröffnungskonzerten am 3. und 4. Juli in der Lübecker Musikhalle anreisen. An ihrer Stelle ist aber Bernstein-Preisträger Jan Lisiecki als Solist zu erleben. Weitere Konzerte von Hélène Grimaud sind von den Reisebeschränkungen zum Glück nicht betroffen.