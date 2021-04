Kiel

Wie passend: Die 1978 in Kiel geborene Weltklassemusikerin kehrt als Primaria ihres Atos Trio so gleich doppelt gerne in den Konzertsaal am Schloss ihrer Heimatstadt zurück. Das Modellprojekt, das Stadtverwaltung und Landesregierung dem Theater Kiel zum Ausprobieren von Veranstaltungen unter strengen Corona-Schutzauflagen genehmigt hat, macht’s am Donnerstag möglich.

Atos Trio im Modellprojekt: Mozart und Schubert

Das Programm mit Mozarts C-Dur-Trio KV 548 und Schuberts großem Es-Dur-Trio D 929 gleich zweimal innerhalb weniger Stunden zu spielen, sei eine spannende Herausforderung, so die Geigerin. Schließlich hab man darin durch den Total-Lockdown keine Übung mehr. Sogar geplante CD-Aufnahmen fielen Corona zu Opfer. „Wir lechzen danach, proben und spielen zu können!“

Corona: Entzug künstlerischer Betätigungsfelder

Diesen Entzug der künstlerischen Arbeitsmöglichkeit und die entsprechenden Einnahmeausfälle kann sie zum Glück ein wenig durch ihre halbe Professur an der Musikhochschule Köln ausgleichen: „Allerdings immer noch nur im begrenzt optimalen Online-Unterricht. Um bei den Studierenden zum Beispiel klangliche Qualitäten beurteilen zu können, muss man sich dann schon Aufnahmen zusenden lassen“, so von Hehn.

Annette von Hehn: Prägende Lehrerpersönlichkeiten

Die Wahlberlinerin, die mit dem Gewinn des ARD-Wettbewerbs 2001 und den Erfolgen des renommierten, 2003 mit dem Pianisten Thomas Hoppe und dem Cellisten Stefan Heinemeyer gegründete Atos Trio überall Beachtung und Anerkennung gefunden hat, ist selber froh über die prägende Reihenfolge ihrer renommierten Lehrer: "Jeder kam zur richtigen Zeit."

Was beim Kieler Philharmoniker Uwe Schümann einst begann, fand bei Dorothy DeLay in New York oder Itzhak Perlman hochkarätige Fortsetzung und wurde ganz besonders von Ilan Gronich in Berlin abgerundet. Aber auch die positive Verwirrung durch die ganz unterschiedlichen Musiker-Typen des Alban Berg Quartetts hebt Annette von Hehn als bedeutend für die eigene Entwicklung hervor.

Zwanzig Jahre Atos Trio: Spontanes Reagieren

Hat sich das Spiel des Atos Trio eigentlich in zwei Jahrzehnten verändert? „Schon, glaube ich. Man weiß mehr, hat mehr Erfahrung, kennt sich noch besser, hört mehr, hat mehr gespielt und unterrichtet, gerade letzteres ist ein inspirierender Faktor. Und man kennt sich noch besser. Das blinde Verstehen ist ein Luxus, den wir sehr genießen. Spannend ist es dann, aufeinander spontan zu reagieren. Und gerade Schuberts wunderbares Es-Dur-Trio können wir gar nicht oft genug miteinander spielen.“