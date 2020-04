Kiel

Ein einziges Etikett reicht bei weitem nicht aus, um eine vielseitige Künstlertype wie Claudia Piehl zu fassen. Aber „Sängerin“ – und daraus resultierend: „Gesangstrainerin“ – beschreibt zumindest wohl den Kern.

Musikwissenschaftlerin, Musikpädagogin, Musikmanagerin

Die nahe Eckernförde lebende Musikwissenschaftlerin setzte in ihrem erziehungswissenschaftlichen Studium an der Universität Hamburg zudem einen Schwerpunkt in Erwachsenenbildung und Musikpädagogik, wodurch sie viel mit Senioren gearbeitet hat. Seit 2013 leitet sie das kreative AWO Musiktheater-Ensemble – und eroberte mit ihrem Kollektiv dafür 2015 den Altenpflegepreis des Landes.

Solo gegen Corona: Musical, Chanson, Pop etcetera?

Wenn sie heute Abend auf der KN-Bühne solistisch auftritt, darf man auf die Mixtur gespannt sein. Denn die Lieblingsgenres Musical, Chanson und Pop sind ein weites Feld, Keyboard ist relativ wahrscheinlich, Klarinette könnte sein ... „Ich bin nie mit halbem Herz dabei“, singt sie jedenfalls in einem ihrer Songs.

Musical SH: Claudia Piehl glaubt an das Potenzial im Land

Piehl, Jahrgang 1967, glaubt zudem seit langem fest an die Option „Musical SH“. Mit ihrem mobilen Showpalast-Ensemble versetzte sie nicht nur die Eventlocation Carls in Eckernförde oder die Eckernförder Musical-Tage in Schwingungen (mit prominenten Gästen wie Katja Ebstein, Mary Roos oder Godewind), sondern gastierte auch in der Region mit eigenen Bühnenprogrammen – als Autorin, Managerin, Regisseurin ... „Moderne Stücke jenseits von Filmvorlagen und Disney zu erschaffen und zur Bühnenreife zu bringen, ist stets mein Ziel“, verkündet Claudia Piehl und prägt inzwischen die 2018 gegründete „Musical Academy Schleswig-Holstein“ am Nordkolleg in Rendsburg (www.mash.sh).

