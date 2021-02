Kiel

Thomas Bender aus Lübeck, Andreas Deindörfer aus Flensburg und Torsten Steinhardt vom Philharmonischen Orchester Kiel sprechen sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther und die zuständigen Minister Karin Prien (Kultur) und Heiner Garg (Gesundheit) dafür aus, „dass kommunale Einzelfallbetrachtungen, bei denen Hygienekonzepte, bauliche Voraussetzungen wie zum Beispiel Raumgröße, Einlass- und Auslasssituation herangezogen werden, in einer Öffnungsstrategie eine wesentliche Rolle spielen“. Auch im Infektionsschutzgesetz § 5 werde eine differenzierte Betrachtungsweise nahegelegt.

Corona: Aerosol-Studien und Hygiene-Konzepte erlauben Differenzierungen

Die SHOK verweist auf wissenschaftliche Aerosol-Studien sowie erfolgreich umgesetzte Hygiene-Konzepte bereits im ersten Lockdown und die achtsame Akzeptanz des Publikums. Es sei nicht bekannt, dass es in Theatern und Konzerthäusern zu Ansteckungen gekommen sei.

Anzeige

Corona-Strategie: DOV fordert bundesweit baldige Öffnung

Auch bundesweit drängen die 9700 Musiker in den 129 deutschen Berufsorchestern auf eine baldige Öffnung der Konzert- und Opernhäuser. In den Landkreisen mit aktuell weniger als 50 Corona-Infektionen je 100000 Einwohner wäre schon jetzt die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs unter Einhaltung der Hygienevorschriften denkbar, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Gerald Mertens, gestern in Berlin. Sollte dagegen der gerade vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) ins Spiel gebrachte Stufenplan überall gültig werden, wäre eine Wiederöffnung der Musiksäle voraussichtlich erst im September möglich. „Wenn eine Stadt oder ein Landkreis bei besonders hohen Inzidenzwerten Schulen und Kitas schließen und Ausgangssperren anordnen darf, so muss es möglich sein, bei niedrigen Werten auch Konzertsäle, Theater und Museen wieder zu öffnen“, sagte Mertens.