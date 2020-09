Kiel

Veranstalter leiden während der Pandemie vor allem unter der durch Sicherheitsauflagen stark reduzierten Kapazität der Zuschauerräume. Durch die geringen Einnahmen kann kaum eine Produktion oder ein Konzert kostendeckend realisiert werden. Die am Mittwoch in Schleswig-Holstein neu in Kraft getretene Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus bleibt bei der vergleichsweise rigorosen Deckelung von maximal 250 Besuchern in Innenräumen – in Baden-Württemberg, Berlin oder Niedersachsen sind es 500, in Hamburg 650, in Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Thüringen gibt es gar keine Obergrenze.

Vorbild Salzburger Festspiele : Schachbrettmuster, aber mit Maske

Trotzdem können mit einem entsprechenden Hygienekonzept jetzt auch hierzulande einige Räumlichkeiten theoretisch etwas zahlreicher bestuhlt werden: jeweils nur zu Hälfte des zuvor Gewohnten und bis maximal 250 Personen, aber nach Vorbild der Salzburger Festspiele im „Schachbrettmuster“ (mit je einem freien Platz hinter, vor sowie rechts und links vom Sitzplatz). Unabdingbare Voraussetzung für diese Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist laut Verordnung allerdings, dass die zahlenden Besucher dann nicht nur beim Hinein und Hinaus, sondern durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

"Wirklichkeitsfremd" für das Metro Kino

Die Reaktionen fallen darauf ganz unterschiedlich aus. Thomas Lüdtke, Geschäftsführer vom Metro Kino im Schloßhof, bewertet diese „Möglichkeit“ für sein Kino als wirklichkeitsfremd: „Wir werden unsere Gäste weiterhin in 1,5 Meter Abstand platzieren – einen Film wie zum Beispiel derzeit Tenet (mit 150 Minuten Lauflänge) komplett mit Maske anzusehen, halten wir für unsere Gäste als nicht zumutbar.“

Theater Kiel testet Verfahren im Oktober

Das Theater Kiel will dagegen die neuen Freiheiten an acht Abenden im Oktober ausprobieren, um im Vergleich feststellen zu können, ob die Maskenpflicht akzeptiert wird. Im Schauspielhaus sitzt man somit am 11. (Homo Faber), 17. (Max und Moritz), 23. (Raucher/Nichtraucher) und 30. Oktober (Die Möwe) statt mit knapp 80 versprengten nun mit voraussichtlich etwa 200 etwas dichter gedrängten Bühnenfans zusammen. Im Opernhaus, wo dann 250 Personen zugelassen sind, ist am 9. Oktober Mozarts Gärtnerin aus Liebe dafür vorgesehen, gefolgt von Solitär am 15., Balkonien am 16. und Sekretärinnen am 25. Oktober. Der Vorverkauf für alle diese Termine beginnt regulär am 10. September (zwei Tage zuvor bereits für Abonnenten).

Maximum wird im Kieler Schloss auch so erreicht

Im Kieler Schloss wird es nach Auskunft der Musikfreunde Kiel kein Schachbrettmuster und keine Maskenpflicht geben (müssen), weil die maximale Kapazität von 250 auch mit großzügigeren Abständen erreicht werden kann. Auch in der Ansgarkirche werde die Hälfte der normalerweise 250 Plätze mit 125 auf Abstand bereits so erreicht. Chancen zum Aufstocken auf 250 ergäben sich aber möglicherweise in der Nikolaikirche am Alten Markt.

In aller Vorsicht: Theater Die Komödianten

Petra Bolek vom Privattheater Die Komödianten in der Kieler Wilhelminenstraße begrüßt grundsätzlich den Zugewinn an Handlungsspielraum: „Aber wir werden jetzt erstmal mit den weiten Abständen und lediglich 22 Plätzen bei uns beginnen. Wir werden das Publikum beobachten, denn vielleicht möchte der eine oder andere ja auch so seine Maske aufbehalten.“

