Kiel

Jens Schliecker ist Musikfreunden nicht zuletzt als eine Hälfte des international renommierten Duos Piano meets Vibes ein Begriff, das er seit mehr als 30 Jahren mit dem Melsdorfer Vibrafonisten und Schlagzeuger Nils Rohwer bildet.

Vielseitiger Interpret von Jazz bis Pop

Der Pianist, Komponist und Produzent Jens Schliecker, der 1959 geboren wurde und in Schönkirchen lebt, arbeitet seit zwei Jahrzehnten als Musiker in seinem autarken Kompositions- und Produktionsstudio „Living Music“. Er komponiert und produziert Filmmusik für TV und Kino, Musik für Literatur, orchestrale Musiken, und heutige Kreationen der Genres Jazz und Pop – bis zum Chanson.

Solo-Piano meist mit kontemplativem Charakter

So hat Schliecker etwa auch kontemplative Solo-Piano-Stücke wie Entdeckungen, "Zu neuen Ufern" oder "Gretas Lied" geschrieben. Solo am Piano ist er am Donnerstag nun auch auf der KN-Bühne zu erleben.

