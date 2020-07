Kiel

Ein Hit im Netz: Manfred Focks neueste Beethoven-Einspielung, zunächst 2019 noch ganz klassisch erschienen auf CD beim Label Veraphon, eroberte jüngst als Download-Stream Platz Eins der Klassik-Charts in den Niederlanden und Platz Vier in der Schweiz.

Beethovens Hammerklaviersonate bleibt zunächst Übepensum im Musikzimmer

Die spieltechnisch so gefürchtete Hammerklaviersonate ( Fock: „schon eines der anspruchsvollsten, aber auch faszinierendsten Klavierwerke überhaupt ... besonders der langsame Satz ist unglaublich schön und tief.“) liegt im Moment auf dem Notenpult einer seiner beiden Flügel im Musikzimmer des Hauses an der Wellsau-Niederung im Südosten Kiels. „Live habe ich sie länger nicht gespielt“, so Professor Fock.

Anzeige

Corona: Geplante Reisen nach Fernost mussten verschoben werden

Mit dem üblichen Übepensum der intensiv genutzten Vormittage sollte sie eigentlich zurück in die Finger, denn in Seoul war sie für ein Konzert vorgesehen: „Die geplante Reise nach Korea Ende Juni, die mit Japan und Shanghai zusammen geplant war, musste wegen der Corona-Krise leider zumindest verschoben werden. Das ist besonders wegen des geplanten großen Beethoven-Konzerts bedauerlich. Aber es ist zur Zeit unmöglich, überhaupt Flüge nach Asien durchzuführen. Im späten Herbst ist immer noch meine schon traditionelle große Reise in China geplant. Vielleicht kann ich sie – falls sie stattfindet – mit Korea und Japan verbinden. Dann ist ja nebenbei immer noch Beethoven-Jahr ...“

Weitere KN+ Artikel

Beethoven als zentrale Autorität, Liebe zu Schumann

Beethoven bleibe die „zentrale Autorität“ in seiner Karriere als Künstler und Lehrer, so Fock. Was auch kein Wunder ist. Als Student in Hamburg bei Eliza Hansen (zeitgleich übrigens mit dem Kieler Justus Frantz und dem Neustädter Christoph Eschenbach), bald auch als ihr Assistent, wurzelte er tief in der deutschen Klavierkunst-Tradition – noch erheblich verstärkt durch legendäre Kurse in Positano, wo ihn einst kein Geringerer als Wilhelm Kempff lobend in dieser Interpretationshaltung bestätigte.

In Kiel geboren, in Lübeck lange als Hochschullehrer aktiv

Manfred Fock, 1943 in Kiel geboren, und schon als 16-jähriger Humboldt-Schüler mit einem eigenen Klavierabend in seiner Heimatstadt aufgefallen, begann schon im Beethoven-Jahr vor 50 Jahren in den Streiber-Meisterkonzerten im Schloss einen Beethoven-Zyklus. „Meine Liebe gilt allerdings Schumann“, bekennt er und ergänzt, dass ihn als Freund Friedhelm Döhls durchaus immer auch Neue Musik gereizt habe und unter den ohnehin geschätzten Impressionisten Ravels Gaspard de la nuit stets ein „Zugpferd“ seines Repertoires dargestellt hat. Die von seiner musikliebenden Mutter erwünschte Sicherheit als Studienrat hatte er gar nicht nötig: Auf den Lehrauftrag an der Lübecker Musikhochschule folgte dort die Berufung als Professor.

Kompetenz der deutschen Klavierschule in Fernost gefragt

Über Kontakte zur Hochschule in Tokio wuchs das asiatische Interesse an der Lehrkompetenz Focks immer mehr. Singapur, Hongkong, aber vor allem China mit Metropolen wie Shanghai, Hangzhou oder Jinan waren und sind Stationen für Klavierabende verbunden mit Meisterkursen. Eine zweite Heimat? Fock: „Der lange Flug bleibt ein Problem. Aber vor Ort wird man auf Händen getragen, in Fünf-Sterne-Hotels untergebracht ... Allerdings ist das Unterrichten anstrengend und man muss eigene Auftritte daneben sehr vorsichtig einplanen.“

Stolz auf die Schüler von Ina Peeken bis Shin-Heae Kang

Der Lehrer von norddeutschen Pianistinnen wie Ina Peeken und Isabelle Gabbe oder dem besonders hochbegabten, aber dann doch zum Arztberuf umgeschwenkten Talent Sebastian Soyka begeistert sich derzeit für die Debüt-CD seiner ehemaligen Kieler Schülerin Shin-Heae Kang und ihren guten Draht zur großartigen Martha Argerich: „Shin-Heae hat ein enormes Konzentrationsvermögen und beweist auf der CD beispielsweise, dass man Liszts La Campanella-Etüde keineswegs als Fingersport missverstehen muss.“

Lehr- und Künstlertätigkeit von Schleswig-Holstein nach Asien verlagert

Manfred Fock hat seine Lehr- und Künstlertätigkeit mehr und mehr von Schleswig-Holstein nach Fernost verlagert, wo man in China vom Top-Niveau bis zur Kategorie „grauenhaft“ alles erleben könne, aber sich auch Korea enorm positiv entwickelt habe. „In Kiel bin ich dagegen schon fast ein Mister Nobody“, lacht Fock, „und durch das SHMF erscheinen ansässige Künstler sowieso weniger interessant.“ Aus der „besseren Gesellschaft“ Kiels hat er dazu gewitzt noch eine Anekdote parat: „’Ach, sie sind Pianist?’, fragte mich ein Gast, ‚aber doch nicht so bekannt wie dieser Ling Ling, oder ...?’“

Das CD-Projekt beim Label Veraphon Records

CD-Tipp: Beethoven-Sonaten B-Dur op. 106 ( Hammerklaviersonate) und A-Dur op. 101. Manfred Fock, Klavier. Veraphon Records.