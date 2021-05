Kiel / Schleswig

Auf den ersten Blick ist für die Kultur alles beim Alten geblieben in den neuen Corona-Regeln der Landesregierung. Eine kleine bedeutsame Änderung aber gibt es doch – und die trifft nun Museen und Bibliotheken im Lande. Diese sind ab 17. Mai – wie in der Gastronomie oder jetzt schon in den am Modellprojekt beteiligten Theatern – nur noch mit negativem Test und Maske zugänglich.

Verschärfung und noch mehr Verwaltung

„Warum jetzt?“, fragt sich Sabine Behrens, Leiterin des Künstlermuseums Heikendorf. Mit Kontaktbögen und maximal zehn Personen in der Halle, sei man gut gefahren. „Kokoschka zieht“, sagt sie über die gut besuchte aktuelle Ausstellung. „Aber wir müssen nun überlegen, wie wir die Tests dokumentieren. Für uns bedeutet die Neuregelung erstmal noch mehr Verwaltung.“

Auch der Landeskulturverband Schleswig-Holstein (LKV) wertet die gestern verkündeten Neuregelungen für die Museen als Verschärfung. „Wir begrüßen weitere Öffnungsschritte grundsätzlich sehr“, so der Landesvorsitzende Guido Froese, „denn sie sind für die Kultureinrichtungen dringend erforderlich. Für spontane Museumsbesuche werden die Regelungen aber eine neue Hürde sein – und für die Museen zusätzlichen Aufwand bedeuten.“ Dabei hätten die Museen in den letzten Wochen gezeigt, dass die aufwändigen Hygienekonzepte und die auf Raumgrößen bezogenen Einlassbeschränkungen sehr gut funktioniert haben.

Gute Erfahrungen mit Hygienekonzepten

Maske gehörte vom Landesmuseum Gottorf bis zur Kunsthalle Kiel und der Stadtgalerie nach der Wiederöffnung ohnehin zum Pflichtprogramm. „Zusammen mit der Zuschauerbegrenzung auf maximal 40 Besucher gleichzeitig und den Abstandsregeln haben wir damit gute Erfahrungen gemacht“, sagt Stadtgalerie-Leiter Peter Kruska gerade mit Blick auf die populäre Peter-Nagel-Ausstellung. „Es hat eine Ruhe hereingebracht und eine Akzeptanz, in der sich die Kunst auch genießen ließ.“ Mit der Testpflicht sieht er nun erhöhten Personalbedarf – und möglicherweise auch sinkende Besucherzahlen.

„Bisher können unsere Gäste ihren Besuch vergleichsweise spontan planen und sich auch kurzfristig anmelden – darin liegt ein gewisser Reiz in Zeiten sehr weitreichender Einschränkungen“, sagt dazu Anette Hüsch, Direktorin der Kunsthalle zu Kiel. „Das Angebot, zwar unter Einhaltung strenger Schutz- und Hygienekonzepte, doch endlich wieder Kunst vor Ort erleben zu können, verliert durch die nun beschlossene Testpflicht deutlich an Attraktivität. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden und umgesetzten strengen Schutzkonzepte ist für mich, bei allem Verständnis für die schwierige Frage der Gleichbehandlung unterschiedlicher gesellschaftlicher Räume, die Entscheidung zur Testpflicht vor Museumsbesuchen nur schwer nachvollziehbar.“

Eine Chance für mehr Besucher?

Bei aller Überzeugung, mit der die Landesmuseen ihre Hygienekonzepte durchgeführt haben („Wir waren sehr vorsichtig und auch ein bisschen stolz, dass sich in den Museen offenbar niemand angesteckt hat“) blickt dagegen Frank Zarp, Pressesprecher der Landesmuseen Schleswig-Holstein, eher gelassen auf die Neuerungen: „Wir haben in den letzten Monaten von einem Privileg profitiert, und es war richtig schön voll hier. Aber wer ins Restaurant geht, muss auch einen Test vorlegen.“ Ob die Landesmuseen eigene Testmobile einrichten, ist noch unklar – „aber in Schleswig zum Beispiel sind drei Teststationen in fußläufiger Nähe.“

Auf längere Sicht erhofft sich Zarp von der Regelverschärfung sogar eine Chance: „Wenn nur noch Geimpfte und Getestete im Museum unterwegs sind, könnte man auch die Besucherkapazitäten wieder erhöhen.“ Auch Führungen mit bis zu 25 Leuten hält er für möglich.

Landeskulturverband bittet um Korrektur

Was die Museumsmacher umtreibt, lässt auch die Bibliotheken nicht kalt. Auch dort ist ab 17. Mai der Corona-Test gefragt. So auch in der Landesbibliothek, in der für den Aufenthalt im Lesesaal bisher Zeitfenster gebucht werden konnten – für jeweils einen Besucher. „Das ist gut gelaufen“, sagt Direktor Martin Lätzel, „es war eine gute Möglichkeit, für die Nutzerinnen und Nutzer da zu sein und den Betrieb aufrecht zu erhalten. Mit der neuen Regelung erhöht sich die Schwelle zum Besuch; das finden wir schade. Und für die einfache Ausleihe ist das ein hoher Aufwand für unsere Gäste.“

Ähnlich trifft es die Stadtbibliothek Kiel, die im selben Haus residiert wie die Stadtgalerie. Wenn dort ab kommender Woche der Zugang aber nur noch mit Test möglich ist, ist dazu wohl auch die Stadtbilderei mit ihrem Leihbetrieb betroffen.

Alles gute Gründe, die Landesregierung um eine Korrektur zu bitten, wie es der Landeskulturverband getan hat. „Angesichts weiterhin sinkender Inzidenzen und einer größeren Öffnungsperspektive ist die die Museen betreffende Neuregelung in Kombination mit den bestehenden Regeln nicht nachvollziehbar“, so Guido Froese, der sich für die Kultur in Sachen Öffnung „einen mutigen Schritt nach vorne“ wünscht: „Die bisherige Bilanz der Kulturmodellprojekte lässt das zu.“