Corona: Das SHMF 2020 ist abgesagt

Lange hatte man in Lübeck die Entwicklung beobachtet und sich optimistisch gegeben. Nun wurde die Reißleine gezogen: Die Verlängerung des Verbotes des Landes Schleswig-Holstein für Veranstaltungen über 1000 Personen lasse eine Durchführung des geplanten Festivalprogramms nicht zu, hieß es am Freitag. Die Konzerte des SHMF (4. Juli bis 30. August) bedingen sich organisatorisch gegenseitig, unabhängig von der Veranstaltungsgröße. Außerdem ließen sich die zu erwartenden Hygienebestimmungen an einem Großteil der Festivalspielstätten so kurzfristig nicht umsetzen.

Wegen Corona: Zum Trost ein "Sommer der Möglichkeiten"

Intendant Christian Kuhnt versprach am Freitag bei aller Enttäuschung: „Ein Festival wie das SHMF wird sich von einem Virus nicht davon abhalten lassen, Musik zu den Menschen zu bringen.“ Aus der aktuellen Ausnahmesituation sei die Planung für einen „Sommer der Möglichkeiten“ mit ausgewählten Konzerten in besonderen Formaten erwachsen. Details, über welche Kanäle ein Teil der für diesen Sommer eingeladenen Künstler präsentiert wird, sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Kulturministerin Karin Prien nannte diese Idee am Freitag "großartig: Ich bin sehr gespannt, was sich das Festival einfallen lässt".

Ein Fonds für notleidende Musiker des SHMF

Das SHMF will die Kosten für erworbene Eintrittskarten "selbstverständlich" erstatten. "Wer sich aber wirtschaftlich dazu in der Lage sieht und gewillt ist, wird ausdrücklich dazu ermutigt, auf eine Rückerstattung zu verzichten", hieß es am Freitag aus der Intendanz. Die dadurch erzielten Einnahmen werden in den Fonds "Das SHMF hilft" eingezahlt und für Musiker des SHMF verwendet, um deren prekäre Lage zu lindern.

Gregory Porter und Tom Jones nur verschoben

Lediglich verschoben werden die Konzerte von Gregory Porter, Tom Jones und dem Porträtkünstler Xavier de Maistre gemeinsam mit Startenor Rolando Villazón. Die exakten Termine will das SHMF im Laufe der kommenden Wochen bekannt geben. Bereits erworbene Tickets für diese Konzerte behalten ihre Gültigkeit. Auch die für Dezember 2020 geplanten Adventskonzerte sind von der Festivalabsage nicht betroffen.

Jazz Baltica komplett verschoben auf 2021

Die für die Jazz Baltica (18. bis 21. Juni) geplanten Konzerte sollen 2021 vom 24. bis 27. Juni komplett nachgeholt werden. "Es macht mich sehr traurig, dass Jazz Baltica in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Aber lasst uns nach vorne blicken! 2021 feiern wir ein umso schöneres Jazzfest, ohne Masken und Sicherheitsabstand!", versprach Niels Landgren als Künstlerischer Leiter.

Informationen zur Abwicklung von Spenden und Rückerstattungen online unter www.shmf.de/meinticket sowie telefonisch über die Ticket-Hotline 0431 / 23 70 70.

