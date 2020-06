Das schwierige Singen auf Abstand

Neumünster

„Ihr müsst das ßt antizipieren“, mahnt Fink am Sonntag freundlich die 25 Sängerinnen und Sänger – er weiß, dass ein Vorwegnehmen an diesem Sonntag gar nicht so einfach ist verteilt im Parkett bei sechs Meter Corona-Maximalabstand und mit Knopf im Ohr – Familienmitglieder dürfen enger stehen, jeder mit eigenem Mikrofon. „Das war nicht gleichzeitig“, moniert Fink nach einem neuerlichen Versuch. Weitere Anläufe folgen, das Durchhaltevermögen zahlt sich aus. „Perfekt, das nehmen wir!“, lobt der Chordirektor, und gleich darauf klappt auch der finale Durchlauf der ganzen Serenade des Dänen, dem das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Jahr einen Komponistenschwerpunkt widmen wollte.

Proben unter schwierigen Bedingungen

„Ende April haben wir angefangen zu überlegen: Was können wir jetzt machen in der Situation? Haben das im Mai grob zusammengetragen. Die Detailplanung lief eigentlich sehr lange“, erzählt Fink, der den Festivalchor seit sechs Jahren leitet, während einer Pause. Man habe versucht, beim „Sommer der Möglichkeiten“ alle Probleme vorauszusehen und mit den Sicherheitsbestimmungen in Einklang zu bringen. Beim Singen so weit verteilt stehen zu müssen, „ist man als Chorsänger nicht mal eben so gewohnt. Es ist schwierig, sich in einen Klang einzufügen, die Konsonanten abzusprechen, gleich laut, gleich offen, gleich frei zu singen. Deshalb auch diese In-Ear-Monitoring-Geschichten“.

Anzeige

Auswahl für reduzierten Chor

Von Vorteil sei es, dass der Chor sich schon lange kenne und die Arbeit in den letzten Jahren hier jetzt ausgeschöpft werden könne, sagt Fink. „Jeder kennt meine Klangvorstellungen.“ Normalerweise habe der Chor eine Stärke zwischen 90 und 140 je nach Projekt. „Wir mussten jetzt für dieses sagen, wir haben eine Obergrenze und teilen die durch zwei auf zwei Tage.“ Ausgewählt worden sei nach Bewerbungen. „Wir konnten nicht alle berücksichtigen, das ist dann blöd“, bedauert Fink, „aber die Bedingungen sind halt, wie sie sind.“ Und wirken sich auch musikalisch aus: Statt Rossini und Bruckner gebe es jetzt fürs Radio ein Programm „quer durch den Gemüsegarten, das die Leute mitsingen können“ – von Abbas "Thank You For The Music" bis "Dat du min Leevsten büst".

Weitere KN+ Artikel

Populäre Lieder statt klassischem Gesang

„Diese Schmonzetten, die wir da trällern dürfen, die sonst weit außerhalb unseres Repertoires sind, machen tierisch Spaß“, sagt Anne Woywod, angesiedelt im tiefen Alt. „Das ist eine komplett neue Situation, so was wie dieses hier gab’s einfach noch nie“, erzählt die Sängerin aus Hamburg, die „von Anfang an beim Festivalchor fast alles mitgemacht hat“. Eine große Herausforderung sei es, weil sie anders sängen als beim klassischen Gesang – „da lernen wir alle noch ’ne Menge dazu“. Aber eben auch eine große Freude, dass Singen gehe. Den größten Teil der Vorbereitung hatten die Mitglieder daheim erledigt, damit es bei den Aufnahmen möglichst auf den Punkt hinhaue – „die Verantwortung für das Ergebnis ist dadurch größer“. Eine erhebliche Umstellung seien für sie die fehlende Nähe und die technische Unterstützung – „man hört sich selber anders, sehr laut und sehr deutlich, man muss sehr viel genauer seine eigene Stimme formen und gestalten“.

Nach der Aufnahme folgt noch das Abmischen

Das versucht der Chor dann wieder beim englischen Traditional "Greensleeves", lieblich intoniert zunächst im Sitzen. „Sehr gut“, lobt Fink schon nach dem ersten Mal, doch auf das rollende R im Titel mögen die Sängerinnen und Sänger bitte verzichten. „Das Tempo ist natürlich recht schnell“, sagt der Chordirektor, was es einfacher mache, zu atmen, aber schwieriger, es entspannt zu singen. „Ihr müsst euch zwingen, da zu atmen, wo man normalerweise nicht atmet.“ Klappt schon beim zweiten Durchlauf. „Ganz toll“, findet Fink. Auch Tonmeister Martin Hildebrandt am Mischpult oben im Glaskasten ist zufrieden und meldet per Lautsprecher: „Mir ist nichts aufgefallen, was ich zu kritisieren hätte.“ Auf ihn wartet noch eine Heidenarbeit, „die eigentliche Arbeit beginnt im Studio“. Denn dort müssen für die Radioübertragung alle 34 aufgenommenen Gesangsspuren inklusive Raum-Mikrofonen zu seinem Gesamtklang gemischt und später auch noch gemastert werden – „zehn Stücke à zwei Stunden“, schätzt Hildebrandt.

Sendetermine der Chorkonzerte jeweils donnerstags vom 9. Juli bis 27. August ab 19.20 Uhr in der Sendung „Zwischen Binnenland und Waterkant“ auf NDR 1 Welle Nord. Die Liedtexte zum Mitsingen werden auf den Websites des SHMF (www.shmf.de) und des NDR (www.ndr.de/wellenord) veröffentlicht.

Mehr Kultur aus der Region hier