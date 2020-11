Jetzt hat es auch den Tenor Rolando Villazón und Schwerpunktkünstler Xavier de Maistre erwischt: Die aktuellen Beschränkungen lassen, so das Schleswig-Holstein Musik Festival, eine Durchführung der auf den 10. Januar (in Flensburg) und den 14. Januar 2021 (in Lübeck) verschobenen Konzerte nicht zu.