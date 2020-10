Lübeck

Vor dem Hintergrund aktuell steigender Infiziertenzahlen erscheine eine Lockerung der geltenden Regeln nicht wahrscheinlich. Man arbeite vergleichbar wie im „Sommer der Möglichkeiten“ an einem Alternativprogramm. Damit fährt die Intendanz einen anderen Kurs als viele andere Veranstalter, die in Absprache mit den Künstlern häufig Konzerte verknappen und dann doppeln.

Absage für Avital, Sabine Meyer und den Tölzer Knabenchor

Betroffen sind die Konzerte mit Mandolinist Avi Avital im Meldorfer Dom (5.12.) und in der St. Nikolai-Kirche in Kappeln (6.12.), zwei Abende mit Star-Klarinettistin Sabine Meyer im Deutschen Haus in Flensburg (10.12.) und in der Nikolaikirche Plön (11.12.) sowie drei Konzerte des Tölzer Knabenchores im Lübecker Dom (11.12.), in der St. Laurentii-Kirche in Itzehoe (12.12.) und in der Rendsburger Christkirche (13.12.).

Xavier de Maistre und Rolando Villazón sollen auftreten

„Wir bleiben vorsichtig optimistisch, dass wir uns gemeinsam mit unseren Festivalfreunden musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen können“, so Festivalintendant Christian Kuhnt. Bereits gekaufte Karten für die Adventskonzerte würden erstattet. Die für Januar 2021 geplanten Konzerte von Xavier de Maistre und Rolando Villazón im Deutschen Haus Flensburg und in der Lübecker Musikhalle sind von der Absage nicht betroffen.

