Kiel

Corona bremst weiter die Kultur aus. Erst auf der vierten Stufe des am 26. Januar von Ministerpräsident Daniel Günther in die Diskussion gebrachten „Perspektivplans“ der Landesregierung sollen Theater, Konzerthäuser oder Kinos wieder für die Allgemeinheit öffnen dürfen – und nur mit einer begrenzten, noch nicht näher benannten Personenzahl.

Corona: Kultur ansatzweise erst bei Sieben-Tage-Inzidenz unter 35?

Dafür muss der Inzidenzwert über sieben Tage stabil unter 35 liegen. Während zumindest die Gastronomie dann schon wieder unter Einhaltung der Abstandsregeln aufdrehen kann, könnte die Verordnung bei zu geringer Zahl und fehlender Orientierung an Raumgrößen Kulturveranstaltungen weiter vollkommen unwirtschaftlich machen.

Anzeige

Corona: Neue Studie betrachtet endlich die Zuschauerräume

Was ist denn zu verantworten? Mehrere Studien hatten sich bislang mit dem womöglich virentragenden Aerosol-Ausstoß durch Sänger und Bläser beschäftigt. Dringend überfällig war eine wissenschaftliche Untersuchung der Ansteckungsgefahr in den Zuschauerräumen von Theaterhäusern und Konzertsälen. Die leistete jüngst eine Untersuchung des renommierten Fraunhofer Instituts.

Konzerthaus Dortmund als Testfeld

In Zuschauerreihen des Konzerthaus Dortmund wurde die Puppe „Oleg“ platziert. Aus der Nase und dem Mund ließ man Gas austreten: Kohlendioxid und Aerosole. Wolfgang Schade, als Professor am Heinrich-Hertz-Institut in Goslar Leiter der Untersuchung, hat dabei bewusst gefahrvoll „übertrieben“ und extra demonstrativ kleinere und damit weiträumiger schwebende Aerosol-Partikel verwendet als sie normalerweise im Atem von echten Menschen vorkommen. Auch wurde der Atemstrom der Puppe nicht in Intervallen, sondern kontinuierlich gehalten, was die Belastung des Umfeldes zusätzlich erhöht.

Corona: Gefährdung durch Aerosole in Zuschauerreihen gering

Das Ergebnis macht Mut: Die Gefährdung durch hinüberschwebende Aerosole auf den Plätzen rund um den Dummy war minimal. Das liegt der Studie zufolge weniger an Parametern wie Luftfeuchte oder Temperatur, als vielmehr an der Lüftung und thermischen Effekten. In den meisten Sälen wird die verbrauchte Luft nach oben abgesogen und durch Frischluftzufuhr von unten innerhalb eines Zeitrahmens von zwanzig Minuten komplett ausgetauscht. Je mehr Menschen im Saal sitzen, umso mehr Luft wird sogar durch thermische Effekte nach oben gewirbelt.

Studie empfiehlt das "Schachbrettmuster"

Damit wäre theoretisch sogar eine 100-Prozent-Besetzung zu verantworten, sind sich die Wissenschaftler mit Infektiologen und dem Umweltbundesamt einig. Gleichwohl plädieren sie aus Sicherheitsgründen für eine maximale Auslastung zu 50 Prozent – im sogenannten „Schachbrettmuster“, wo vor und neben jeder Person jeweils ein Platz frei gehalten wird. Gerade der Freiraum in Front jedes Sitzenden schließe „grundsätzlich eine Infektion nahezu aus“, so Schade.

Corona: Maskenpflicht im Foyer

Die geringere Zuschauerzahl hat dann auch positive Effekte auf die Ströme in den meist engeren Foyers, Garderoben und Sanitären Anlagen, wo auf dem Weg hin und wieder weg zum Sitzplatz Maskenpflicht empfohlen wird. In der Veranstaltung selber bedeute die ebenfalls geteste Maske keinen wesentlichen Zusatz-Schutz, könne also getrost abgenommen werden.

Studie: Vergleichbarkeit bei entsprechenden Frischluftsystemen

Um das Ergebnis aus dem hochmodernen Konzerthaus Dortmund (Baujahr 2002 mit 1550 Plätzen und großer Raumhöhe) auf andere Spielstätten übertragen zu können, wogegen aus Sicht der Studie nichts spricht, sollten die Gegebenheiten der Räume geprüft werden. Knackpunkt ist die vertikale Entlüftung und die Frischluftzufuhr. Beispielsweise stellt sich die Frage, ob man im Kieler Schloss einigermaßen vergleichbare Verhältnisse vor der Renovierung vorfinden kann.

Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Austausch mit Kulturinstitutionen

In Nordrhein-Westfalen wurden auf Grundlage der Untersuchungen bereits Arbeitsgruppen mit Vertretern der Landesregierung und der Kulturinstitutionen gebildet, um entsprechende Öffnungsszenarien individuell für die Häuser zu erstellen und ausdrücklich Planungssicherheit zu schaffen. Aus dem Kieler Kulturministerium war gestern keine Stellungnahme dazu zu bekommen, ob dort Vergleichbares geplant ist.

Kiels GMD sieht späte Öffnung kritisch und verweist auf die Studie

Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners fürchtet angesichts des für ihn und seine Branche enttäuschenden „Perspektivenplans“ ohnehin, dass die wissenschaftliche Studie auf politischer Ebene ignoriert wird – „so wie die durch Umfragen bestätigte Bereitschaft unseres Publikums auch mit Maske Kulturveranstaltungen zu besuchen oder die Erfahrungen mit hervorragenden Konzepten im vergangenen Sommer und Herbst“.