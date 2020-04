Kiel

„Am meisten fehlen mir die Kinder“, sagt Kati Luzie Stüdemann. In den Theaterprojekten, die die Schauspielerin mit ihrem Projekt Creartiv in die Schulen bringt, sind die Anwesenheit und der direkte Kontakt schon entscheidend. „Ich schütte da sehr viel Energie aus“, lacht sie, „ich brauche immer was, worüber ich das ausschütten kann.

Corona: Das Gärtnern als Energieausgleich

Und jetzt geht das eben in meinen Garten.“ Buddeln, Pflanzen, Gewächshaus bauen – das sieht ein bisschen aus wie bei Pippi Langstrumpf.“ Und die ist immer ein gutes Vorbild, nicht nur in Zeiten Corona.

Corona: Auch gute Lyrik hilft

„Lyrik hilft da auch“, sagt die langjährige Werftpark-Schauspielerin, die 2019 für ihr soziokulturelles Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. „Sich ein, zwei Gedichte vornehmen und die den Tag über in den Gedanken kreiseln zu lassen – das ist super.“ Für die KN-Bühne hat sie Gedichte der Schriftstellerin Mascha Kaléko (1907-1975) ausgesucht: „Bei ihr finde ich zu jeder Lebenslage ein Gedicht. Ich mag sie, weil sie auf den Fotos so frech aussieht, die Haare wild. Das entspricht mir sehr.“

