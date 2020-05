Gute Laune via Youtube: Das Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium, Kiels „musische Mitte“ in Projensdorf, ist als Gegenmittel zur Corona-Krise fröhlich ins Streaming eingestiegen und hat ein sehens- und hörenswertes Wimmelvideo über das Volkslied "Alle Vögel sind schon da" eingespielt.