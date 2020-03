Corona-Krise: Singen für die Zuversicht in Kiel

Kiel

Schon kurz dem offiziellen „Konzertbeginn“, tönt Musik aus den Häusern der Wilhelminenstraße. Ein Anwohner spielt bei offenen Fenster eine Jazzimprovisation am Klavier. Thomas Scheler, ehemaliger Sänger im Kieler Opernchor, wärmt währenddessen wie vor einem echten Konzert seine Stimme auf. Der Tenor hatte mit seiner Frau zum gemeinsamen Singen aufgerufen.

Pünktlich um 18 Uhr öffnen die Nachbarn ihre Fenster und Balkontüren und grüßen sich über die Straße hinweg. „Du hättest dich ein bisschen schicker machen können“, ruft jemand aus dem Fenster scherzhaft dem Sänger zu, als er mit seiner Frau schließlich auf den Balkon im dritten Stock tritt.

„Komm, lieber Mai“ und „o sole mio“

Los geht es mit zwei Volksliedern. Thomas Scheler gibt den Nachbarn noch kurz den Anfangston vor, dann singen alle gemeinsam „Alle Vögel sind schon da“ und „Komm, lieber Mai“. Immer mehr Schaulustige bleiben auf den Bürgersteigen stehen und spenden nach den Liedern reichlich Applaus.

Es folgen drei Solostücke aus dem Repertoire des 64-Jährigen, der von seiner Frau am Klavier begleitet wird. „Ein Lied geht um die Welt“ von Hans May, Johann Strauss’ „Gondellied“ aus „Eine Nacht in Venedig“ und als krönenden Abschluss „O sole mio“ schallen durch die Straße. Zugabe-Rufen der Nachbarn und Passanten folgen noch dem Schlussakkord.

Nachbarskinder verteilten die Liedzettel in der Wilhelminenstraße

„Wir haben von den Nachbarn ein Video geschickt bekommen, wie Menschen in Italien auf ihren Balkons singen. Das fanden wir interessant und dachten, das machen wir einfach, um der aktuellen Situation etwas Positives entgegenzusetzen“, erzählt der Tenor nach dem kurzen Konzert.

„In dieser Straße funktioniert das gut, weil wir uns fast alle kennen. Die Nachbarskinder haben die Zettel mit den Liedtexten an die Haushalte verteilt“, berichtet seine Frau Ingrid Deißner. „Man muss den Mut jetzt nicht verlieren“, ergänzt sie. Die Aktion war zunächst einmalig angelegt. Es sei jedoch möglich, dass sie in den kommenden Wochen wiederholt werde, erzählen die beiden.

In Wuhan riefen sich die Menschen „ Wuhan jiāyóu“ zu

Sich gegenseitig Mut und Zuversicht während der Corona-Pandemie zuzusprechen, hatte in Wuhan seinen Anfang genommen. In der chinesischen Metropole hatten die Bewohner, die unter wochenlangen Ausgangssperre standen, in den Abendstunden sich „ Wuhan jiāyóu“ zugerufen, was so viel wie „Weiterkämpfen!“ bedeutet. Videos davon verbreiteten sich rasch über die sozialen Medien.

Flashmob sonoro in Italien und Spanien

Auch in Italien und Spanien stehen die Menschen auf ihren Balkonen, um gemeinsam zu musizieren und Applaus für die Menschen im Gesundheitswesen zu spenden. Videos von diesem „Flashmob sonoro“ gingen viral. In den Videos entdeckt man sowohl Profimusiker als auch Menschen, die einfach nur Topfdeckel aneinanderschlagen.

Die musikalische Spannweite reicht von DJs-Sets über italienische Popsongs bis zu klassischen Arien bis zum gemeinsam Singen der Nationalhymne.

Musik verbindet Menschen auf einer emotionalen Ebene

„Musik hat eine große Kraft. Jeder hat einen Zugang dazu und jeder kann Musik machen. Sie bringt Menschen auf eine Weise zusammen, wie nichts anderes kann. Sie verbindet Menschen auf einer emotionalen Ebene“, erklärt Matthew Robinson.

Er leitet den Bereich „Community Music“ am Konzerthaus Dortmund und hat jahrelange Erfahrung darin, Workshops zu geben, in denen Menschen, die vorher noch nie Musik gemacht haben, gemeinsam musizieren.

„Community Music“: Hilfe auf eine ganz besondere Art

„Es gibt etwas in der menschlichen Natur, das uns dazu bringt, dass wir Musik machen wollen und dass wir mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Menschen wollen sich ausdrücken, ob es nun künstlerisch ist oder einfach nur mit Worten“, berichtet der Brite.

„Musik hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und wir können mit ihr kommunizieren, wenn das Leben schwer ist. Sie kann Menschen durch diese Zeiten helfen auf eine Art, die wir nicht wirklich erklären können.“

„Die Fähigkeit Musik zu machen, ist in jedem Menschen.“

Für das Singen mit den Nachbarn würden sich besonders Volks- und Kinderlieder eignen. Klassische Musik sie hingegen eine ziemliche Herausforderung, aber „auch nicht unmöglich“. „Besonders Lieder, die alle Leute kennen, egal zu welcher Generation man angehört, die Teil der Kultur sind, kommen in Frage. Davon gibt es Beispiele in jeder Kultur“, erzählt er. Er betont: „Die Fähigkeit Musik zu machen, ist in jedem Menschen.“

In Deutschland hatte die Evangelische Kirche erstmals am Mittwoch zum gemeinsamen Singen aufgerufen. Jeden Abend um 19 Uhr wird „Der Mond ist aufgegangen" angestimmt. Auch der Landesmusikrat lädt dazu ein: Am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr ist jeder dazu aufgerufen, sich an Fenster- und Balkonkonzerten zu beteiligen. „Das Programm ist Vielfalt, jeder entscheidet selbst, was er zu Gehör bringt" erläutert die Vizepräsidentin des Landesmusikrates Christine Braun. „Es gibt derzeit so viele Momente solidarisch zu sein. Freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern bricht mit einem Schlag das Einkommen weg. Medizinisches Personal bringt derzeit Höchstleistungen. Und nicht zuletzt ist Solidarität mit der steigenden Zahl der von der Krankheit direkt Betroffenen angezeigt."

Von Inga Schönfeldt