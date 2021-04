Kiel

Wer an die Bohème denkt, denkt an ungeheizte Ateliers, verfeuerte Dramen und tuberculose Hustenanfälle. Alles Schnee von gestern und Puccini? Keineswegs. Wegen der Corona-Pandemie, hat der Deutsche Kulturrat festgestellt, verlieren viele Künstlerinnen und Künstler ihre Krankenversicherung in der Künstlersozialkasse (KSK).

Zu wenig künstlerische und publizistische Tätigkeit möglich

Weil Auftritte, Veranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen und künstlerische Lehre bereits seit einem Jahr nicht möglich seien, hätten viele eine andere selbstständige Tätigkeit aufnehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Die Krux: Dadurch trete temporär die eigentliche künstlerische oder publizistische Tätigkeit so sehr in den Hintergrund, dass es zum Verlust der Kranken- und Pflegeversicherung durch die KSK führe.

Corona: Es fehlt an angepasster gesetzlicher Regelung

Die Kasse selber kann nichts dafür, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr wohl – und das nach über einem Jahr Pandemie! Auch der Kulturrat fordert Bundesarbeits- und Bundesgesundheitsministerium auf, für die Corona-Zeit befristet eine praktikable Lösung zur Bestandsgarantie für KSK-Versicherte zu finden. Kein gesellschaftlicher Bereich in Deutschland sei länger vom Lockdown betroffen. Viele Künstler würden aber nicht aufgeben, sondern ihr ökonomisches Schicksal selbst in die Hand nehmen, notiert die Deutsche Presseagentur.

Peinlich kaltherzig von einer Kulturnation

„Doch statt dass sie für ihre Eigeninitiative gelobt werden, verlieren sie unter Umständen ihre Kranken- und Pflegeversicherung. Peinlich, wie oft das in der „Kulturnation“ schon mahnend angemerkt werden musste. Eiskalte Händchen? Eiskalte Herzen!