Wenn die Not aufs Höchste steigt

Kiel

Ansatzweise hatte es ein vorsichtiges Aufatmen in der zu Recht extrem besorgten Szene der freien Musiker gegeben. Die öffentliche Hand schien sich angesichts der Corona-Pandemie und des daraus resultierenden Herzstillstandes des Konzertlebens schützend um sie gelegt zu haben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters in der Bundeshauptstadt und Kulturministerinnen wie Karin Prien in Schleswig-Holstein konnten mit freigegebenen Millionen finanzielle Soforthilfen anbieten. Doch nicht allen nützen sie konkret.

Corona: Freie Künstler plötzlich ohne jedes Honorar

Als Beispiele bieten sich freie Instrumentalisten an, die sonst durch Aushilfen in kommunalen oder staatlichen Ensembles oder als Bühnenmusiker in Theater aktiv sind und so auf Honorarbasis ihren Lebensunterhalt zusammentragen; oder auch die Spezialisten der Alte-Musik-Szene, die eigentlich während der Fasten- und Osterzeit in Passionsmusiken besonders aktiv gewesen wären.

Corona: Grundsicherung als einzige Option

Zwar steht ihnen allen frei, nun die sogenannte Grundsicherung zu beantragen. Bei Gewährung können sie sich weiter versichern, ihre Wohnung bezahlen. Aber weitere Kosten, beispielsweise für das Auto, mit dem normalerweise in der Republik verstreute Proben und Konzerte angesteuert wird, aber auch für Instrumentenversicherungen oder Zubehör (Saiten, Mundstück-Blätter, Noten etcetera), werden bei unter 500 Euro Monatsverdienst zur unerschwinglichen Utopie.

Längst nicht alle Solo-Selbstständigen haben Betriebskosten

Das Hauptproblem: Der allemal lobenswerte Rettungsschirm für Solo-Selbstständige greift hier zu kurz, weil die vorgesehenen Zuwendungen auf die „Betriebskosten“ selbstständiger Firmen abgestellt sind. Nur wer ein Büro unterhält, Proben- und Unterrichtsräume gemietet hat, gar ein Studio für seine Kunstproduktion braucht und somit gewerbliche Mieten zahlt oder Leasingraten bedient, hat echte Betriebskosten vorzuweisen. Die könnten dann, wenn Rücklagen aufgebraucht sind, geltend gemacht werden.

Corona: Einnahmeausfälle werden nicht ausgeglichen

Die Einnahmeausfälle der Künstlerinnen und Künstler und der kleinen kulturwirtschaftlichen Betriebe, darauf weist auch der Deutsche Kulturrat hin, können mit diesem Programm nicht ausgeglichen werden. Das Programm sei deshalb für viele Künstlerinnen und Künstler nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Deutscher Kulturrat fordert zielführenden Kulturinfrastrukturfond

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, dringt auf einen „mächtigen bundesgeförderten nationalen Kulturinfrastrukturfonds“. Zumal sogar die Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen, die bislang eine besser auf die Besonderheiten des Kultur- und Medienbereiches zugeschnittene Nothilfe bereitgestellt hatten, inzwischen wegen aufgebrauchter Ressourcen auf die Bundesförderung verweisen.

#KulturhilfeSH: Mittel des Landes können beantragt werden

Angelaufen ist jetzt die vergrößerte Fond-Ausschüttung "#KulturhilfeSH". Ab sofort können sich deutlich mehr Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende aus Schleswig-Holstein um eine erste Nothilfe bewerben. Auf der Internetseite des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein, der die Umsetzung übernimmt, stehe das Bewerbungsformular ab sofort zur Verfügung, so Guido Froese, Vorsitzender des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein.

Corona: Aufstockung von #KulturhilfeSH mit Millionen von Land

Die Landesregierung hat das Kulturhilfe-Projekt um 2 Millionen Euro aufgestockt. „Ich freue mich, dass wir diese solidarische Hilfsaktion aus Spenden von Privatpersonen und Stiftungen nun deutlich mit öffentlichen Mitteln unterstützen und daraus ein bundesweit einmaliges partnerschaftliches Modell der Soforthilfe in diesen Zeiten machen“, so Ministerin Karin Prien. Solidarität sei dabei das Gebot der Stunde, so Prien. Zur ersten Auszahlung soll es nach Stand der Dinge am Gründonnerstag kommen. Dazu können als Soforthilfe zunächst 500 Euro beantragt werden. Unsicher war zunächst, ob die Hilfe weiterhin an Projekte geknüpft bleibt, die einzelne Künstler oft nicht vorzuweisen haben.

