Kiel

Erneut hat die Pandemie im Theater Kiel zugeschlagen. „Aufgrund mehrerer Coronafälle“ im Ensemble der Grand Opéra „Die Jüdin“ von Fromental Halévy muss die für Sonnabend, 12. März, angesetzte Premiere um zwei Wochen verschoben werden – auf Sonnabend, 26. März (19 Uhr).

Wie es am Donnerstag vom Theater hieß, hätten sich vor allem im Opernchor zahlreiche Sängerinnen und Sänger infiziert. Zusammen mit weiteren Krankheitsfällen sei der Chor damit um nahezu die Hälfte reduziert. Weil ihm jedoch in der französischen Oper eine Schlüsselrolle zukommt, habe man verschieben müssen.

Auch zwei Solisten sowie die Regisseurin seien positiv getestet worden und sind in Quarantäne. Weitere Ausfälle werden auch aus dem Orchester gemeldet, das am Sonnabend erstmals wieder aus dem Orchestergraben spielen sollte. Nun also wird die Premiere um zwei Wochen auf den 26. März verschoben, der ursprünglich bereits als dritter Vorstellungstermin für „Die Jüdin“ angesetzt war.

Erneut Verschiebungen im Spielplan des Theater Kiel

Was wiederum eine Herausforderung für die Disposition ist und Konsequenzen auf den Spielplan hat. Die beiden Vorstellungen des Balletts „Die Schöne und das Biest“ am Dienstag, 15., und Mittwoch, 16. März, entfallen ersatzlos – wer Karten gekauft hat, dem wird alternativ der 18. März angeboten. Das 2. Con-spirito-Konzert „Lisa Phil“ wird im Opernhaus zudem vom Donnerstag, 17. März, auf Sonnabend, 19. März, verlegt. Das Foyerkonzert „Chansons einmal anders Nr. 3“ am Montag, 14. März, wird auf Montag, 2. Mai, verschoben.

Krankheitsfälle auch im Schauspielensemble

Die Meldung aus dem Theater weckt Erinnerungen an das Premierenwochenende 25. Januar, das komplett Corona zum Oper fiel und eine zehntägige Schließung des Theaters zur Folge hatte. So weit kommt es diesmal nicht, selbst wenn es auch im Schauspielhaus Krankheitsfälle gibt. Dadurch wird am Freitag, 11. März, und am Sonnabend, 12. März, jeweils „Homo Faber“ anstatt „Michael Kohlhaas“ bzw. „Von Mäusen und Menschen“ gespielt.

Ebenfalls aus Krankheitsgründen muss das Gastspiel „DeichArt: Once upon a time in Düsternbrook“ am Freitag, 11. März, ersatzlos entfallen.

Theater nimmt Kontakt zu Kartenkäufern auf

Seit Corona ist der anonyme Kartenverkauf abgeschafft. So kann der Vertrieb des Theaters alle Kartenkäuferinnen und -käufer per Mail oder Telefon kontaktieren – es gibt, so heißt es von den Bühnen, für die Vorstellungen individuelle Lösungen zu Rückabwicklung beziehungsweise Vorstellungstausch.

Infos/Karten: Tel. 0431/901901 oder www.theater-kiel.de