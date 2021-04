Kiel

Enzo Festival

„Das Line-up für ein eventuell stattfindendes 2021 steht noch nicht komplett, weil ich mit den Bands aus dem Ausland noch ein bisschen vorsichtig bin“, berichtet Enzo Giovanni Panozzo, Veranstalter des Enzo Festivals. Das soll am 6. und 8. August im Dörfchen Wagersrott im Kreis Flensburg-Eckernförde vor rund 2000 Besuchern über die Bühne gehen. Er habe zwar schon eine Bestätigung aus der Ukraine, im Gespräch seien auch Bands aus Schweden und Italien, aber sei unsicher, ob das im August tatsächlich schon möglich ist.

Gebe es keine Einreiseerlaubnisse, wäre es kein Problem, auf Bands aus der Region zurückzugreifen. Die deutschen Acts stünden bis auf wenige Ausnahmen fest. „Wir konnten relativ viele Bands aus dem letzten Jahr, da war ja das Line-up so gut wie fertig, mit rübernehmen“, erzählt Panozzo. Im vergangenen Jahr sei ein Festival unter Hygienebedingungen noch keine Option gewesen. „Wenn es diesmal um ein paar Stühle geht und ein paar Desinfektionsstationen, nehmen wir das gern in Kauf, um Kultur an den Mann oder die Frau zu bringen.“ Ein Festival mit 500 Leuten nach dem Motto die ersten, die da sind, kommen rein, das werde es allerdings nicht geben. Ticketrückgaben seien kaum zu verzeichnen, „weil unser Publikum uns relativ treu ist“.

Norden Festival

„Was das Festival angeht, blicken wir eigentlich ganz optimistisch nach vorne“, sagt Manfred Pakusius, neben Marno Happ Veranstalter des Norden Festivals (26. August - 12. September) auf den Schleswiger Königswiesen mit Musik, Lesungen, Straßentheater und Film. Prinzipiell seien sie durch mit dem Booking, so Pakusius, darunter zumeist Acts, die 2020 schon hätten auftreten sollen. Die wenigen ausländischen Bands sehe er in seinem Fall nicht so problematisch, da sie aus Skandinavien, Polen und Litauen und nicht etwa aus den USA kämen. 95 Prozent, so Pakusius, hätte ihre Tickets behalten, ausverkauft sei das Festival aber noch nicht.

Der Verkauf der Dauerkarten sei zum Jahreswechsel eingestellt worden, Tickets gebe es nur noch für einen speziellen Tag oder ein spezielles Wochenende. Sie trauten sich zu, das Festival auch unter pandemischen Gesichtspunkt zu eröffnen. Denn bislang nähmen sie auf den Königswiesen nur ein Drittel der Veranstaltungsfläche in Anspruch und könnten sie „ohne Probleme“ verdoppeln - entsprechende Gespräche mit Behörden habe es bereits gegeben. Pro Tag könnten 2500 Besucher auf der Fläche sein, in fünf Teile geteilt je 500 Gäste. So konzentriere sich der Besucherstrom nicht nur auf eine Bühne, und möglicherweise spiele ein Act dann eben zweimal.

Wilwarin Festival

Auf „null Prozent“ schätzt Arnulf Zurheide, Macher des Wilwarin Festivals, die Chance, dass es mit dem Wilwarin Festival in Ellerdorf wie gewohnt am ersten Juni-Wochenende klappen könnte. „Daran kann Mensch natürlich nicht einmal im Traum denken, leider.“ Sobald die Politik „verlässliche Ansagen“ mache, solle geschaut werden, ob und in welcher Form ein Wilwarin sinnvoll sei.

Sie würden dann versuchen, möglichst viele der im Vorjahr gebuchten Acts aus 2020 zu übernehmen, sagt Zurheide, allerdings sei es momentan unrealistisch, über Acts aus dem Ausland überhaupt nur nachzudenken. Das Geld für die Tickets von 2020 sei zurückerstattet worden. „Viele treue Besucherinnen und Besucher des Wilwarin haben aber gespendet“, erzählt Zurheide. „Wir sind gerührt und dankbar für diese Unterstützung. Für mich ist das eines der Highlights 2020 gewesen.“

Headbangers Open Air

„Meine Einschätzung ist, dass in der ersten Hälfte des Jahres sowieso nichts gehen wird“, sagt Thomas Tegelhütter, Vater des Headbangers Open Air im Brande-Hörnerkirchen bei Elmshorn. Vorsichtig optimistischer fällt sein Blick auf die 24. Ausgabe des Rock- und Metal-Festivals vom 22. bis 24. Juli, zu dem für gewöhnlich bis zu 2000 Besucher kommen. „Vielleicht geht was kleines irgendwie, mit Limitierungen der Gästezahlen, die bis 150 gehen oder bis 500, mit Abstand oder irgendwelchen Trenngeschichten.“ Lukrativ wäre das zwar nicht mehr, „aber die Leute hätten wieder was, auf das sie sich freuen können“, sagt Tegelhütter.

Sogar ein paar Tickets seien für 2021 noch zusätzlich verkauft, lediglich zehn Karten zurückgegeben worden. Er habe schon im vergangenen Jahr überlegt, das Headbangers über den ganzen Juli laufen zu lassen - mit zwei Bands pro Abend und Camping-Parzellen im Sicherheitsabstand. Was aber von behördlicher Seite abgelehnt worden sei - „da ging es auch um Alkoholausschank“. Bereits abgesagt hätten für 2021 die US-Bands Pentagram und Cinderella’s Tom Keifer, die Lage sei zu unsicher, die Planung zu kompliziert angesichts der Pandemie - „die haben wir schon mal auf 2022 geschoben“, so Tegelhütter. Auch bei anderen gebuchten Bands aus den Staaten zeichne sich diese Tendenz ab.

Classical Beat

Zwar kann auch Hans-Wilhelm Hagen nicht mit Gewissheit sagen, ob alle bereits gebuchten US-Musiker tatsächlich in diesem Jahr beim Festival Classical Beat (23. Juli bis 1. August) auch auftreten werden können. Doch der Geschäftsführer der Eutiner Stiftung Neue Musik-Impulse schaut durchaus optimistisch voraus. Das Motto lautet in diesem Jahr „Kulturrouten“, und die reichen auch bis in den Orient. So wird der französische Saxofonist Pierre Bertrand mit dem Classical-Beat-Festivalorchester an zwei Terminen Duke Ellingtons „Far East Suite“ neu interpretieren.

Bertrand bestreitet auch die Eröffnung des Festivals am 24. Juli gemeinsam mit Sängerin China Moses und The Funky Sound Foundation aus Finnland - wie bei den meisten Konzerten im Saal des Grand Atlantic Grand Hotels in Travemünde, da das Festival erstmals während der Travemünder Woche läuft. Im Garten des Hotels kann das Eröffnungskonzert auf LED-Wänden auch open air verfolgt werden. Falls die Corona-Lage es erfordert, sollen die Konzerte - eventuell mit weniger Publikum - komplett live gestreamt werden.

Kalkberg Segeberg

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Peter Thomsen zu den geplanten Nachhol-Konzerten in der Bad Segeberger Kalkberg-Arena. Am 1. Mai soll dort das bereits aus 2020 verschobene Felsenburg Festival Fans der düsteren Musik beglücken, geplant sind für Mai auch noch eine Schlagerparty, eine Schlagernacht, dazu Konzerte von Sarah Connor und Santiano, jeweils mit einer Zusatzshow. „Wir haben noch keine offizielle Absagen, außer seitens der Behörden“, berichtet der Geschäftsführer vom Veranstalter Förde Show Concept. „Und wenn da was kommt, dann reden wir sicher über eine Verlegung auf 2022, dafür arbeiten wir schon zweigleisig.“ Karten gingen trotzdem immer noch weg - „sensationell“ sei das, so Thomsen, „fast alle Veranstaltungen sind fast ausverkauft“.