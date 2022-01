Kiel

Corona ist im Ensemble des Theaters Kiel angekommen: Die regelmäßige PCR-Pooltestung aller Bühnendarsteller am Montag ergab positive Ergebnisse, die sich dann bei den folgenden Einzeltestungen konkret bestätigten. In der Konsequenz ist das gesamte Ensemble aller Sparten des Theaters wie auch der Opernchor betroffen.

Die Theaterleitung sich dazu entschlossen, „den Vorstellungsbetrieb zum Schutz der Beschäftigten und des Publikums bis einschließlich Sonnabend, 29. Januar 2022 abzusagen“, hieß es am Mittwochmittag. Das komplette Ensemble wurde für zehn Tage nach Hause in die Selbstisolation geschickt, da alle anderen Darstellerinnen und Darsteller „mehr oder weniger mit den positiv Getesteten in Kontakt gekommen sind“.

Corona-Fälle: Drei Premieren am Theater Kiel werden verschoben

Das heißt, neben dem Ausfall des normalen Vorstellungsbetriebs müssen die Premieren der Komödie „Außer Kontrolle“ am Freitag im Schauspielhaus, des Musicals „Sunset Boulevard“ am Sonnabend im Opernhaus sowie der Produktion „Gott wartet an der Haltestelle“ am Sonntag im Studio des Schauspielhauses verschoben werden. Konkrete Ersatz-Termine gab es zunächst noch nicht.

Wer Karten für die betroffenen Vorstellungen erworben hat, wird vom Vertrieb des Theaters Kiel kontaktiert, hieß es von den Bühnen.

Nach aktuellem Stand ist das Philharmonische Orchester nicht vom Infektionsgeschehen betroffen und kann auf Abstand weiter proben – für das nächste 4. Philharmonische Konzert mit einem Tschaikowsky-Programm am 30. Januar in der Wunderino-Arena.