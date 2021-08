Kiel

„Viele Kunden finden das ja jetzt richtig schön mit freien Plätzen im Zuschauerbereich um sie herum“, lacht Claudia Lohse. Als Geschäftsführerin in der Firma Streiber muss sie aber ganz ernst wirtschaftlich denken und handeln. Deshalb sieht sie sich gemeinsam mit Klaus-Peter Marschall gezwungen, die Konzertkasse Streiber mit Adresse Holstenstraße 88-90 zu schließen. „Corona hat uns den Rest gegeben, das ist schon traurig, hilft aber nichts.“

Die Corona-Pandemie habe seit März 2020 ihren Geschäftsbereich „Vermittlung von Verkauf von Eintrittskarten“ sehr stark beeinträchtigt. Verkürzte Öffnungszeiten gibt es schon länger. Eine Zukunftsperspektive sei nicht in Sicht.

Im ohnehin hart umkämpften Markt belasten bei ausbleibenden neuen Einnahmen vor allem die Rückzahlungen von Provisionen (für den Verkauf von Eintrittskarten 2019) und die laufenden Kosten das Unternehmen so stark, dass die Schließung unabwendbar sei. „Der Alltag ist fast ausschließlich geprägt von Rückabwicklungen“, so Lohse, „ein Großteil der Veranstaltungen wurde und wird immer wieder verlegt; darunter große Festivals und ganze Spielzeiten, ebenso Musicals …“ Bis auf Weiteres entfalle eines der stärksten Umsatzfelder: „Die maßgeblichen Veranstalter haben entschieden, die externen Vorverkaufsstellen als Vertriebskanal ‚Corona-bedingt’ nicht weiter zu berücksichtigen.“

Klaus-Peter Marschall in seinem Büro im Rantzaubau am Schloss.

Die Pandemie habe allerdings nur extrem beschleunigt, was sich schon seit Längerem negativ abgezeichnet hatte. Lohse: „Wenn sich ein Top-Künstler ankündigt, nutzt ein großer Player wie Eventim erstmal seine Marktmacht und sperrt den stationären Vorverkauf. Immer mehr Veranstalter bieten Tickets über Ihren eigenen, digitalen Vertrieb an. So sammeln sie zugleich Kundendaten.“

Konzertdirektion Streiber bleibt aktiv Die Konzertdirektion Streiber bleibt aktiv. Zunächst mit vier Gastspielen des NDR Elbphilharmonie Orchesters. In der „Philharmonie in der Wunderino Arena“ steht Chefdirigent Alan Gilbert dabei zweimal selber am Pult. Am 16. Oktober um 18 Uhr dirigiert er die „Romantische“ Symphonie von Bruckner. Außerdem will er am 21. Mai 2022 mit dem Pianisten Emanuel Ax das Erste Klavierkonzert von Brahms erkunden. Am 5. März um 20 Uhr überlässt er Cristian Macelaru den Taktstock für Werke von Schostakowitsch und Rachmaninow. Der Rumäne ist Musikdirektor des Orchestre National de France. Solistin ist Bernstein-Preisträgerin Anna Vinnitskaya. Das vierte Konzert unter Sakari Oramo hat am 2. April um 20 Uhr Christian Tetzlaff als Solisten für Elgars Violinkonzert h-Moll.

Schon vor der Krise war der Markt also schwierig durch den digitalen Vormarsch: Online-Presales, Exklusiv-Partnerschaften unter den „Big Playern“, beschnittene Kontingente und hohe Refundierungen (Teilabgabe der Provision) vieler Veranstalter drängten das freie stationäre Vorverkaufsgeschäft immer weiter ins Abseits, berichtet Claudia Lohse.

Konzertkasse Streiber: Verkauf des Kieler Schlosses spielte für das Aus keine Rolle

Der Verkauf des Kieler Schlosses habe nicht hineingespielt in die Entscheidung, nach vielen erfolgreichen Jahrzehnten die Kasse dichtzumachen. Allerdings musste ja berücksichtigt werden, dass es drei Jahre lang keine Schlosskonzerte geben wird. Allzu optimistisch blickt die erfahrene Veranstaltungsmanagerin, die weiter für die fortbestehende Konzertdirektion Streiber Gastspiele etwa des NDR Elbphilharmonie Orchesters nach Kiel holt, nicht in die Zukunft: „Es wird noch etliche Insolvenzen in dem Bereich geben. Bis die Veranstaltungswelt wieder – wenn überhaupt – völlig normal tickt, ist wahrscheinlich schon unser Konzertsaal saniert. Bis dahin wird es sowieso weniger Kultur geben, weil auch die bezahlbaren Räume fehlen.“ Unterdessen hat sie damit zu kämpfen, dass es enorm schwierig ist, in der angeschlagenen Branche Helfer und Fachleute für Ton- und Lichttechnik zu rekrutieren.

Nach dem Hin und Her mit Kurzarbeit musste Streiber nun selber langjährigen Konzertkasse-Mitarbeiterinnen kündigen. Vier festangestellte Halbtagskräfte und meist sechs Studierende bildeten in normalen Jahren den Stamm für die Kundenbetreuung. Ob überhaupt und wann sich Perspektiven zur Rückkehr in anderen Funktionen ergeben, kann Claudia Lohse derzeit nicht sagen. „Sicher ist, dass die Konzertdirektion Veranstalter bleiben will. Und wenn sich dann etwas anbahnt – von Caveman oder Urban Priol bis zu den pausierenden Meisterkonzerten –, dann werden wir Tickets dafür eben auch exklusiv verkaufen.“