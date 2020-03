Kieler Kinos: Sommerloch schon im März

Kiel

Die Stimmung in Corona-Krisenzeiten: nur selten Verärgerung, zumeist Verständnis. Das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz hatte am Abend vorm Eingang das Gitter heruntergelassen: „Leider sind wir momentan auf behördliche Anordnung geschlossen...“

Studio-Betreiber: "Wirtschaftlich ist das ein Totalschaden"

„Wir haben Verständnis für die medizinische Lage, aber wirtschaftlich ist das ein Totalschaden", klagt Matthias Ehr, gemeinsam mit Dennis Jahnke Inhaber des Kinos (rund 450 Plätze). „Normalerweise reißt der Sommer ein Loch in die Kasse, aber dieses Jahr beginnt der Sommer schon am 13. März.“ Die Kinos in Schleswig-Holstein angesichts der Coronakrise für die kommenden fünf Wochen zu schließen, sei dennoch die richtige Maßnahme. Bereits gekaufte Karten würden ihre Gültigkeit behalten oder die Kunden würden das Geld zurückerstattet bekommen, sagen Ehr und Jahnke. Auch soll es in den kommenden Wochen Kernöffnungszeiten des Büros geben, um erreichbar zu bleiben.

Die Lage nach fünf Wochen ist völlig offen

„Gerade Kulturbetriebe sind wesentlich davon abhängig, regelmäßig Veranstaltungen anzubieten“, so Ehr. Man müsse nun dafür sorgen, dass man nicht vergessen würde. Doch es ist für die beiden Betreiber überhaupt nicht vorhersehbar, wie sich ihre Gäste Ende April verhalten würden. „Vielleicht stehen sie kratzend vor der Tür. Oder sie sind so entwöhnt und sagen, sie seien fünf Wochen an den Strand gegangen, dort könnten sie weiter hin.“

Besucherschwund bereits seit Wochen

Schon in den letzten Wochen seien durch die Unsicherheit wegen des Coronavirus’ Veranstaltungen abgesagt worden und Gäste weggeblieben. „Dadurch haben wir bereits jetzt einen Schaden von 50000 bis 60000 Euro", schätzt Dennis Jahnke. Sie seien wohl auf staatliche Unterstützung angewiesen. Für ihr Personal – viele Studenten, die auf das Einkommen durch die Minijobs angewiesen seien – wollen sie sich diverse Tätigkeiten überlegen. „Jetzt werden erstmal Überstunden abgebaut“, so Ehr. Ähnliches dürfte neben den Kinosälen in Pumpe und Traumfabrik auch für das Metro-Kino im Schloßhof (rund 630 Plätze) gelten, wo nun auch die Live-Veranstaltungen wegfallen.

Immer mehr Filmstarts verschoben

Dass die Verleiher nun immer häufiger Kinostarts verschieben, dürfte den Wiedereröffnung der Kinos vor der üblichen Sommerdelle nicht einfacher machen. Und das alles, nachdem sich im vergangenen Jahr die Besucherzahlen gegenüber dem Tief 2018 wieder positiv entwickelt hatten. War zunächst die Premiere des neuen „James-Bond“-Films auf den November 2020 verlegt worden, wurden kurz darauf auch die Starts des Familienfilms „ Peter Hase 2“ und des Porträts „ Jean Seberg – Against All Enemies“ mit Kirsten Stewart verschoben. Auch Christian Petzolds neuer Film „Undine“ kommt nicht Ende März, sondern absehbar nun im Juni in die Kinos. Die Starttermine für den Actionfilm „Fast & Furious 9“, den Superheldenfilm „The New Mutants“ und den Familienfilm „ Mulan“ wurden ebenfalls verschoben. Die neuseeländische „ Mulan“-Regisseurin Niki Caro schrieb auf Instagram, dass sie es kaum erwarten könne, die Geschichte der jungen Heldin weltweit vorzustellen. Sie hoffe, dass der kämpferische Geist der Figur die Helfer beim Einsatz in der Corona-Krise inspiriere.

Der Staat ist gefragt

Gerade seien tolle Filme im Kino gelaufen, aber es kämen weniger große Filme nach, so Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) in Berlin. Flächendeckende Kino-Schließungen würden ihren Angaben zufolge Verluste von 17 Millionen Euro pro Woche bedeuten. Um das aufzufangen „brauchen wir den Staat“, sagte Berg.

Mehr Kultur aus der Region hier

Von Jörids und Bockemühl Früchtenicht