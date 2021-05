Kiel

Im Reisegepäck haben sie ihr neues Album „Top Ten“. Keinesfalls Hybris sei der Titel, hier etwa mal gleich mal zehn potenzielle Hits für die Charts abzuliefern, erklärt Sänger Mateo Jasik alias Itchyban. Es sei halt das zehnte Album der Band mit den zehn besten Songs aus den 50, 60 Demos, die sie gemacht hätten.

Musikalische Huldigung an Snap!

Der Album-Opener „Rhythmus ist ein Tänzer“ basiert offenkundig auf dem Snap!-Klassiker „Rhythm Is A Dancer“. Ein 90er-Jahre-Favorit der Band? Da rolle ja gerade „so eine Nineties-Cover-Welle“, so Mateo, und auch Culcha Candela seien davon ein wenig inspiriert worden, hätten das Original zu einer „Huldigung“ umgestrickt. Klingt jedenfalls wie ein ein echter Anmacher-Song, als wären die Clubs noch geöffnet. Kein Wunder, so Mateo, hätten sie doch den Song noch vor der Corona-Pandemie geschrieben und das Video an einem Off-Day während der Tour gedreht, bevor alles zugemacht habe.

DJ Antoine mit im Boot

An „Rhythmus ist ein Tänzer“ hat DJ Antoine, ein international gefragter Produzent aus der Schweiz, mitgestrickt. „Ein alter Bekannter“, erzählt Mateo, den hätten sie mal auf einem Festival kennengelernt, sich backstage nett unterhalten. DJ Antoine sei für einen solchen Dance-Track „der perfekte Feature-Partner“ gewesen, habe „seine Magic drüberproduziert“. Autotune gehöre da mittlerweile zum Standardrepertoire, sagt Sänger Johnny. Die Frage sei nur, wie dominant das Tool zur Tonhöhenkorrektur eingesetzt werde. Das hätten Culcha Candela allerdings schon 2009 gemacht, in ihrem Hit „Monster“, merkt Mateo an.

Songs als optimistisches Gegengewicht

Humor sei bei Culcha Candela „auf jeden Fall ein ganz krasser Bestandteil unserer DNA“, stellt Chino con Estilo, DJ der Band, fest - auch bei ernsten Themen. Optimismus prägt das neue Album. „Hope“ heißt ein Song, „Leb jetzt“ ein anderer, ein dritter „Für immer“. Carpe diem als richtiges Akut-Rezept vor allem in momentanen Zeiten? „Ja, unbedingt!“, bestätigt Chino, da gebe es „ein Vakuum, auch in der Berichterstattung, Hoffnung ist da gerade ein bisschen unterbesetzt“. Da hätten sie „ein Gegengewicht in die Waagschale“ werfen wollen. Wären andere Songs auf „Top Ten“, wenn das Album wie geplant 2020 rausgekommen wäre? Ja, einige Tracks mit „klassischen Clubthemen“ wie Tanzen sparten sie sich jetzt für das kommende Album auf.

Herausforderung, in Würde zu altern

Einer der neuen Songs, „Erst der Anfang“, thematisiert die Geschichte der Band, die im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Viel passiert sei da, sind sich alle einig, doch für Johnny fühlt es sich deswegen wie zehn Jahre an, für Mateo eher wie 25 oder 35. Ist es eigentlich in ihrem Musikgenre schwieriger, in Würde zu altern? Zu ihren Konzerten kämen nach wie vor viele junge Fans, berichtet Johnny. Zwar sei „der Spagat schon eine Herausforderung, mit dem Geist der Zeit zu gehen“, aber das halte eben auch jung und fit. „Wenn wir mit Rollator auf die Bühne geschoben werden müssen“, witzelt Mateo, „dann wird es auch für uns Zeit.“

Ganz bewusst kurze Tracks

Auffällig ist, dass nur drei der zehn Tracks auf dem neuen Album länger als drei Minuten sind. Was aber nichts mit der Würze der Kürze zu tun habe, erläutert Chino. Die Hörgewohnheiten hätten sich schlicht verändert, die Zeit für Aufmerksamkeit sei heute „hart umkämpft“, was natürlich auch mit Streaming-Diensten wie Spotify, Deezer oder Napster zu tun habe und mit der Monetarisierung - „ein erfolgreicher Song, der sechs Minuten dauert, spielt nicht mehr ein als einer, der 100 Sekunden dauert“. Früher sei es das Radio gewesen, das „die Songs in der Länge formatiert habe“, fügt Mateo hinzu, heute seien es die digitalen Streaming-Plattformen. „Willst du irgendwo mitspielen, musst du dich arrangieren.“

Die Bühne fehlt Culcha Candela extrem

Dass Culcha Candela - ganz schön häufig für eine Berliner Band - gleich dreimal in Schleswig-Holstein auftreten, sei laut Mateo auch den Terminverschiebungen geschuldet. Culcha Candela sind eine fleißige Live-Band, gaben bislang mehr als 1500 Konzerte. Gut vorstellbar also, dass ihnen die Bühne extrem fehlt. „Es ist das Wichtigste in unserem Beruf, der Kern unserer Arbeit“, sagt Johnny, „wo wir die Früchte ernten, die wir in der Album-Phase säen“ und Mateo ergänzt: „Konzerte sind einfach der geilste Emotionsaustausch, den wir haben können.“ Noch härter getroffen von den Konzertausfällen sei allerdings ihre Crew, „in guten Zeiten 20, 25 Leute stark“. Aber man habe da nunmal bei der Politik keinen Fuß in der Tür, von Lobbyismus könne keine Rede sein.

Bedauern nach emotionalem Tweet

Für seinen mit einem Shitstorm bedachten, emotionalen, durchaus auch provokant gemeinten Tweet vor rund einem Jahr - über die Straße gehen sei gefährlicher als das Corona-Virus - hat sich Mateo später mehrfach entschuldigt. Die Wortwahl tue ihm sehr leid, sagt der Sänger heute, aber im Kern bleibe er bei der Aussage. „Es ist quasi das eingetreten, was ich damals angeprangert habe: die bis heute aussichtslose Situation der Veranstaltungsbranche.“