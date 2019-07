Leipzig

Er begann seine Karriere beim Kabarett Leipziger Pfeffermühle und wurde spätestens mit „Ein Kessel Buntes“ vielen DDR-Bürgern ein Begriff. Nun ist der Kabarettist, Schauspieler und Moderator Manfred Uhlig mit 91 Jahren gestorben. Das teilt der Fußballverein BSG Chemie Leipzig auf seiner Webseite mit, deren jahrelanger Anhänger Uhlig war.

„Welche Bedeutung , Manne Uhlig‘ für unsere BSG hat, ist kaum in Worte zu fassen. Nie scheute er sich zu Chemie zu stehen, verpasste kaum ein Spiel“, heißt es auf der Webseite.

Manfred Uhlig widmete sich dem Theater, Radio und TV

Uhlig wurde 1927 in Leipzig geboren, zunächst arbeitete er zu Beginn der Fünfziger-Jahre als Schauspieler in verschiedenen Ensembles in Ostdeutschland, wechselte ab 1956 zum Kabarett Leipziger Pfeffermühle, 1962 verließ Uhlig das Ensemble und widmete sich Fernsehen und Radio. 24 Jahre lang arbeitete er bei Radio DDR I und moderierte 289 Folge von „Alte Liebe rostete nicht“. In den Siebziger-Jahren stand Uhlig gemeinsam mit Horst Köbbert und Lutz Stückrath als Trio für die Samstagabendshow „Ein Kessel Buntes“ im TV vor der Kamera. 1978 erhielt der Kabarettist den Kunstpreis der DDR, ein Jahr nach dem Ausstieg aus der TV-Sendung.

Für den Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR) arbeitete Uhlig gelegentlich nach der Wende.

Von RND/goe