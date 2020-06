Kiel

Seit Ende März läuft die gemeinnützige, ehrenamtliche Initiative von DJs aus dem Norden Deutschlands auf diversen Online-Plattformen mit regelmäßigen Streams aus den hiesigen Diskotheken. „Wir versuchen, die Nachtkultur in Zeiten von Corona ein bisschen am Leben zu erhalten, um den Gästen der jeweiligen Clubs die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus in ihrem Lieblingsclub dabei zu sein“, erklärt Thiess. Ein professionelles TV-Team aus Nordfriesland sorge für die interaktive Übertragung mit Animationsprogramm samt Verlosungen, Grüßen und Postings.

130 000 Zuschauer bei Stream aus Lübeck

„Wir erfahren derzeit sehr viel positiven Zuspruch“, erzählt Thiess. Ein fünfstündiger Livestream vor drei Wochen in Lübeck habe nachweislich 130 000 Zuschauer erreicht, ein Marktanteil in Schleswig-Holstein von 4,3 Prozent. Seit zwei Wochen seien sie auf der Suche nach Sponsoren. „Oder aber der Veranstalter sagt: Hey, das ist ’ne gute Sache, was die Jungs machen, ich steck’ 500 Euro in den Topf rein und da kann sich jeder DJ was rausnehmen, damit die Fahrtkosten gedeckt werden. Ich kann nicht von den Jungs verlangen, dass sie permanent auf eigene Kosten kommen.“

Anzeige

Internet-Link für Unterstützer: https://www.startnext.com/rettet-die-kieler-clubkultur

Weitere KN+ Artikel

Mehr Kultur aus der Region hier