DOTA-Konzert im Orange Club: Ein Vermögen an guten Songs

Kiel

Als „Kleingeldprinzessin“ wurde Dota Kehr einst bekannt, mittlerweile hat die junge Frau ein Vermögen an guten Songs angehäuft, die sie bereitwillig mit ihrem begeisterten Publikum teilt. Und damit ein Song wie der Opener „Bunt und hell“ so geschmeidig ins Gemüt schlüpft, bildet sie mit Jan Rohrbach an der Gitarre, Janis Görlich am Schlagzeug und Patrick Reising an Keyboard und Tasten-Bass ein eingespieltes Team namens Dota.

Das neunte Album „Die Freiheit“ ist schon ein Jahr auf dem Markt und einige Songs hat die Band länger nicht gespielt, „ich bin eigentlich recht textsicher, aber da gibt es so Stellen…“ unterbricht sie lachend den Song „Internetshop“. Kein Problem, irgendjemand ist noch textsicherer und hilft gern aus; der schon früh sehr guten Stimmung im Saal tut so ein Aussetzer keinen Abbruch.

Pessimistische und böse Lieder

Das Album enthalte viele pessimistische und böse Lieder, räumt Dota ein, die Dream-Popnummer „Schwangere Frauen“ gehört nicht dazu, denn die hat sie laut Text „im Baumarkt gesehen“, und wer biologisch und handwerklich an der Zukunft bastelt, hat sich noch Optimismus bewahrt. Der fehlt in „Kapitän“, einem sanft schaukelnden Song, musikalisch so gut von Dota umgesetzt, dass der Saal sich in den Bauch eines Wals verwandelt, in dem die beiden Protagonisten ihrem unbekannten Schicksal entgegentreiben.

„Raketenstart“ führt im Uptempo-Ska sehenden Auges in die Katastrophe. Höchst bemerkenswert, wie federleicht Dota schwere Geschütze in Worte fasst, ihre Ansichten in griffige Metaphern kleidet, den Blick zu kultiviertem Bandsound durch ihre Welt wandern lässt, dass es eine Freude ist.

Sympathie für Fridays For Future

Zeitweilig steht sie mit Akustikgitarre allein auf der Bühne, moderiert in eloquentem Plauderton, besingt augenzwinkernd die Freude darauf, irgendwann wieder mit dem Kiffen anzufangen, setzt ihre Sympathie für Fridays For Future gekonnt in einer vertonten Rede um und propagiert mit dem Publikumschor das Umlernen auf „Photosynthese“, um das Klima zu retten.

Die Band wechselt spielend zwischen Pop, Folk, Jazz, Chanson oder Ska und gerade weil die Musiker so gut harmonieren, kann man sich ganz auf die Interpretin konzentrieren, die mit entwaffnendem Sanftmut die Ballade „Zuhause“ wie eine Kong-Ming-Laterne aufsteigen lässt, der man bis zum Eintauchen ins Universum nachschauen kann – ins Paralleluniversum, von Dota.

