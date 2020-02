Tina Dico: Leuchtend wie Sternenstaub

Kiel

Für den Einstieg wählen sie allerdings Not „Even Close“, einen der energetischeren Tracks vom neuen Album „Fastland“, der tendenziell rockt in seiner unterschwelligen Spannung. Der Sound hier im Saal ist ein Gedicht, ausgewogen und klar wie ein Gebirgsbach. Die Band ist auf den Punkt präsent, alles sitzt, die Energie fließt wie aus dem Nichts. „In diesem Raum zu sein, ist immer etwas Besonderes“, schwärmt Tina Dico im Anschluss. „So viel Wärme – ich weine nicht, ich hab‘ nur was im Auge.“

Tina Dicos "wundervoller Mann" schräg hinter ihr

Stellenweise ist es ein Storyteller-Konzert. Die ersten Zeilen von „Moon To Let“ habe sie vor 15 oder 20 Jahren geschrieben. Aber vielleicht müssten wir tatsächlich irgendwann diesen Planeten verlassen und zum Jupiter-Mond Europa fliegen. „Wie Sie wissen, habe ich einen wundervollen Mann“, spielt Tina Dico auf ihren Gatten, den schräg hinter ihr sitzenden isländischen Singer-Songwriter Helgi Jónsson, an. Deshalb sei es vielleicht verwunderlich, wenn sie gleich eine Ballade wie „The Woman Downstairs“ singe, ein derart intensives Liebeslied an eine Frau. Der Song sei aber für einen Film geschrieben, aus der Sicht eines Mannes.

Ein Genuss ist stets der sahnige Harmoniegesang, bei dem die einfühlsame Schlagzeugerin Marianne Lewandowski, der Keyboarder, Pianist und Posaunist Helgi Jónsson und gelegentlich auch Dennis Ahlgren (Bass, Gitarre) gemeinsam mit Tina Dico vor allem die vielen Americana-Songs im Set zum Schimmern bringen. Crosby, Stills & Nash kommen ihr da selbst einmal in den Sinn, von denen sie deren Version von Joni Mitchells „ Woodstock“ später als ersten Track der Zugabe covern – Fleetwood Mac liegen zeitweise aber auch nicht fern („No Time To Sleep“). Vortrefflich interpretieren sie Michael Kiwanukas fantastisches „Love & Hate“, veredelt durch ein kerniges Solo von Ahlgren auf der E-Gitarre.

Intensiv, stimmlich von enormer Präsenz und Varianz

Ein magischer Moment dieses Konzerts ist Tina Dicos zunächst solo zur warm klingenden Akustikgitarre vorgetragenes „Cruel To The Sensitive Kind“ – intensiv, stimmlich von enormer Präsenz und Varianz, Jónsson steuert dann noch ein gefühlvolles Posaunen-Solo bei. Nach einem Konzert in England sei ein Mann zu ihr gekommen, um ihr überschwenglich dafür zu danken, dass sie seine Ehe gerettet habe: Endlich verstehe er seine Frau. Den atmosphärischen Americana-Song „In Love And War“ lassen sie nach einem sauberen Break ins zackige „Spark“ kippen, das gewisse Ähnlichkeiten mit Neil Youngs „Heart Of Gold“ nicht verleugnen kann. Riesenjubel. Und im stimmungsvollen „Sacré Cœur“ singt sie mit müder, leiser Stimme immer noch die markante Zeile aus dem Rap-Klassiker „The Message“: „Don‘t push me, ‘cause I’m close tot the edge.“

Das Publikum ist wunschlos glücklich

Ein Tina-Dico-Konzert ohne „Count To Ten“? Kaum denkbar. Und so lassen sie bereits erwähntes „ Woodstock“ geschmeidig in ihren populärsten Song fließen, legen aber am Ende dann doch etwas zu viel Klangbombast hinein. Der Abschied folgt dann solo, zur Konzertgitarre, mit der edlen Folk-Ballade „Room With A View“. Das Publikum: Allem Anschein nach wunschlos zufrieden.

