Daniel Carlberg dirigiert Tschaikowski pur in Kiel

Kiel

So ganz reibungslos lief es dann doch nicht. Zwar ist das Philharmonische Orchester bislang von Corona weitestgehend unbeschadet geblieben. Doch bei der Solopartie für das 4. Philharmonische Konzert am kommenden Sonntag muss umdisponiert werden. Mit Maximilian Hornung jedoch ist ein großartiger Ersatz für die verhinderte Cellistin Marie-Elisabeth Hecker gefunden worden.

Philharmonisches Konzert mit heiteren Rokoko-Variationen ...

Der gebürtige Augsburger ist in Kiel ohnehin kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2017/18 hinterließ er bleibenden Eindruck als Solist in Schostakowitschs 2. Violoncellokonzert. Im Februar wird der frühere Schüler auch von David Geringas und heutige Cello-Professor an der Münchner Hochschule für Musik und Theater in Salzburg, München und Berlin Mozart-Trios gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkis spielen.

Das Werk in Kiel dürfte dem 36-Jährigen bestens vertraut sein: Tschaikowskis „Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester“ gelten als populärer Ohrenschmaus und verbreiten nicht etwa höfische, verschnörkelte Herrlichkeit, sondern vielmehr Heiterkeit im Geiste des „sonnigen Genies“ Mozarts.

... und einer düsten „Manfred“-Sinfonie

Im krassen Gegensatz dazu steht nach der Pause Tschaikowskis selten zu hörende Sinfonie „Manfred“ op 58 in vier Bildern nach Byron. Dieses opulente Werk, das Daniel Carlberg bereits in der Saison 2019/20 aufführen wollte, wegen der Corona-Lockdowns aber nicht konnte, ließe sich als dunkles „Psychogramm in Tönen“ beschreiben, so der 1. Kapellmeister. Die sinfonische Dichtung aus der Zeit zwischen der vierten und der fünften Sinfonie mache hörbar, dass Tschaikowski in der von Widersprüchen, unterdrückten Leidenschaften und dem Wunsch nach Vergessen getriebenen Figur des Byron’schen Helden eigene Wesenszüge erkannt habe.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Carlberg weiß die vielschichtige und leidenschaftliche Tonsprache Tschaikowskis sehr zu schätzen – er habe sich vor sechs Jahren mit „Eugen Onegin“ in Kiel eingeführt“, erinnert er sich. Das Orchester freut sich, dass es am Sonntag aller pandemischen Widrigkeiten zum Trotz vor maximal 500-köpfigem Publikum wieder spielen kann.

Sonntag, 30. Januar, 11 Uhr Wunderino-Arena, 18 Uhr Phil-Extrakt. Karten: Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de