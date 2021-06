Stipsdorf/Bad Segeberg

Nach Jahren auf getrennten Wegen haben sich Daniel Green und Carl Albrecht für "Orange", das frische Album von Greens Projekt Hotel California, wieder zusammengerauft. Einer der zwölf Americana-Songs auf "Orange", dem Nachfolger von "Vanish Like A Cloud In Sunlight" (2019), heißt "Lost Love". Eine Ode an das Ende einer Band im Jahre 2009 und das Wiederaufleben der Beziehung zu einem alten Freund. Im Jahr 2000 hatten sich Mr Brown im Dunstkreis von Jugendfreizeiten in Bad Segeberg gegründet. Carl, ein Musikstudent, stieß erst später hinzu.

In der Band Mr Brown ganz nach oben

Im September 2004 gewann die Band in Hamburg das renommierte Festival „Emergenza“, hatte sich gegen Hunderte von Bands aus Europa und den USA durchgesetzt. „Die beste Nachwuchsband der Welt“, titelte damals das „Hamburger Abendblatt“. Drei Jahre später wollten es Mr Brown dann noch mal wissen beim „Emergenza“, da hatten die Vier gerade ihr Debütalbum It’s All Happening rausgebracht. „Wenn wir Glück haben, erobern wir die Welt mit diesem Album“, orakelte Green damals in einem Interview auf der Festival-Homepage. Heute sagt er: „Wir haben auf jeden Fall abgewogen, ob wir da jetzt alles reintun. Aber es haben nicht alle mitgezogen, deshalb hatten wir die Band auch schon umgestellt, nachdem wir in den USA auf Tour waren. Ich erinnere sich noch an den Moment, als wir auf der Straße in Hamburg standen und ich mir überlegen musste: Mache ich jetzt eigentlich mein Lehramtsstudium weiter?“

Ein Produzent, erfahren mit Top-Acts

Als Produzent des Debütalbums hatten sie den Schweden Ronald Bood engagiert, der schon mit Top-Acts wie Mando Diao oder The Kooks gearbeitet hatte. „Der hat zwar ’ne Menge Geld verlangt, aber es war schon irgendwie okay“, sagt Green. „Wir haben gedacht, der Produzent von Mando Diao ist jetzt unsere Chance.“

Dan kamen Verluste, Streitereien in der Band

Doch am Ende hätten 20.000 Euro Verlust gestanden – auch, „weil alle coolen Shows, die wir dann noch gespielt habe, etwa beim Sziget, einfach so teuer waren“. Mr Brown hatten sich finanziell übernommen. Die Streits häuften sich, auch wegen der Rechte an den Songs, die Erwartungshaltung war hoch, es ging nicht voran, dann noch eine Fehlbesetzung – die Band zerbrach.

Daniel Green: Bluegrass und Biologie

Daniel Green werkelte in Stipsdorf/Kreis Segeberg mit seinem Bruder Thomas – zeitweise auch Mitglied von Mr Brown und heute mit dessen Projekt Thom and the Wolves aktiv – an seinem Soloalbum "Color My Life". 2009 brachte er mit "The New Sound Of Folk" das Debütalbum von Hotel California auf den Markt. Er spielt Bluegrass mit seiner Daniel Green Band, unterrichtet im Brotberuf Biologie. In der ersten Lockdown-Phase suchte Green wieder Kontakt zu Carl Albrecht. Der Produzent, Komponist und Multiinstrumentalist hatte eine ziemlich steile Karriere hingelegt, Songs für Annett Louisan und die Band Gregorian geschrieben und im Studio unter anderem mit Sarah Brightman und Mireille Mathieu gearbeitet. „Das wollte ich eigentlich schon länger“, antwortet Green auf die Frage, ob es ihm schwer gefallen sei, auf seinen alten Freund zuzugehen. Getraut habe er sich, als Albrecht das zweite Album von Thom and the Wolves produziert habe, das im vergangenen Jahr rauskam.

Die Freundschaft wieder im Gleichgewicht

Albrecht lehnte ab. Doch Green blieb hartnäckig – „das musste wieder heilen, dieses Problem, damit unsere Freundschaft wieder im Gleichgewicht ist“. Und dann trafen sie sich tatsächlich wieder, saßen am Grill, sprachen sich aus. „Das war schon eine sehr aufregende Sache für mich“, erinnert sich Green. Sie zeigten einander ihre Musik, und Albrecht signalisierte, eventuell beim Stipsdorfer mitzumischen. „Das hätte ich nicht gedacht“, räumt der heute ein. Albrecht sei jemand, „mit dem man Pferde stehlen kann“, sagt Daniel Green, und über Mr Brown: „Ich würde viel dafür geben, wenn diese Band wieder spielen würde.“